Pert vesztett az Országos Roma Önkormányzat, rengeteg pénzt kell visszafizetniük

A tárca közleménye szerint a Fővárosi Törvényszék ítélete arra kötelezi az Országos Roma Önkormányzatot (ORÖ), hogy fizessen vissza a Belügyminisztériumnak mint az Emberi Erőforrások Minisztériuma jogutódjának több mint 527 millió forint még 2016-ban folyósított támogatást – annak ügyleti és késedelmi kamatait, valamint a perköltséget, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a korábban feljegyzett eljárási illetéket. A nem jogerős ítélet megállapította:

a támogatások elszámolásakor az ORÖ olyan súlyos hibákat és hiányosságokat vétett, melyek lehetetlenné tették a támogatások felhasználásának ellenőrzését.

Ezért a Belügyminisztérium követelése jogszerű.

Többször is kértek hiánypótlást

A tájékoztatás szerint az ORÖ eleve késedelmesen nyújtotta be elszámolásait, azok alkalmatlanok az elszámolási kötelezettség teljesítésére, a támogatási időszakon kívül eső és el nem számolható tételeket – például korábbi támogatás visszafizetése – is tartalmaznak.

A bíróság megállapította azt is, hogy az EMMI, majd a Belügyminisztérium méltányos módon több alkalommal is felhívta az ORÖ-t a hiányosságok pótlására, annak ellenére, hogy egyszeri mulasztása esetén is helye lett volna a teljes támogatási összeg visszakövetelésének.