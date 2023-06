A Jobbik elnöke Bajnai Gordont kéri, hogy tisztázza az amerikai pénzek ügyét

„Kedves Gordon! Ahogy az angol mondja, mint »gentleman to gentlemen« írom ezt a levelet abban a reményben, hogy választ kapok az Állami Számvevőszék (ÁSZ) úgynevezett »jelentéstervezetével« kapcsolatban felmerült kérdésekre, amely dokumentumban számos alkalommal említik a Te és a munkatársaid nevét” – kezdte nyílt levelét Gyöngyösi Márton.

A Jobbik – Konzervatívok vezetője leszögezte, a politika és a finanszírozás terén is a teljes transzparencia híve, „mivel sem jómagam, sem az általam vezetett párt nem vett részt az amerikai pénzgyűjtésben, és azt az Amerikai Egyesült Államokban lebonyolító szervezetekkel sincs kapcsolatunk (és nem is volt), szeretnénk legalább most tisztán látni. Ugyanígy nincs információnk azokról a cégekről, amelyek ezekből az adományokból megbízásokat kaptak, mivel mi ilyen megbízást nem adtunk, és ezen tevékenységek kedvezményezettjei se voltunk”.

A politikus megjegyezte, „az ÁSZ minket is büntetéssel fenyeget olyan tevékenységek miatt, amelyekhez pártomnak nyilvánvalóan semmi köze. Az egyértelmű ok, ami miatt minket is támad a politikai »verőbrigáddá« züllesztett hatóság, az az, hogy kérlelhetetlen ellenfelei vagyunk az antidemokratikus és korrupt Orbán-kormánynak”.

Csak remélni tudom, hogy tisztázni tudod a „jelentéstervezetben” foglaltakat, hiszen ha az abban foglaltak csak részben is megállják a helyüket, az alkalmat adhat az Orbán-rezsimnek a teljes ellenzék ellehetetlenítésére egy évvel az önkormányzati választások előtt. Gondolom, nem kell részleteznem a Rád nehezedő felelősség súlyát. Azt is feltételezem, hogy ahogy én, úgy Te is a nyilvánosság híve vagy, hiszen lassan ez az egyetlen fegyverünk a folyamatosan növekvő elnyomással szemben

– fogalmazott Gyöngyösi Márton.

A pártok gazdálkodását felügyelő Állami Számvevőszék arról tájékoztatta a 2022-es országgyűlési választáson közösen induló hat ellenzéki pártot (DK, Momentum, Jobbik, MSZP, LMP, Párbeszéd), hogy az eddigi vizsgálatuk alapján 1,6 milliárd forint tiltott támogatásban részesültek a kampányban, ami akár 3,2 milliárd forintos büntetéssel is járhat.

A levél egyelőre csak a tervezetről szól, tehát nem jelenti azt, hogy a büntetést végül valóban kiszabják. A kampánytámogatási ügyről készült összefoglaló jelentést már feloldották a titkosítás alól, ebben több helyen szerepel a DatAdat-csoport.