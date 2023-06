250 millió forint mértékben nyújt támogatást a Pro Filii Alapítvány

Amint arra felhívták a figyelmet, az évi egymilliárd forintot támogatásra fordító Pro Filii Alapítvány mára az ország egyik legjelentősebb civil szervezeteket, magánszemélyeket támogató szervezetévé vált.

Az alapítvány Kuratóriuma az idei évben másodszor döntött támogatásokról. Az összesen mintegy egymilliárd forintot igénylő 211 magánszemély pályázó közül 15 kap mintegy 50 millió forintos támogatást, döntő többségében sérült gyermekeket nevelő családok kapnak ily módon segítséget.

A 3,8 milliárd forintra pályázó 601 civil szervezet közül pedig 35-nek ítélt támogatást csaknem 200 millió forint értékben a Kuratórium – írták.

A Pro Filii Alapítvány számos ritka betegséggel élő és mozgássérült gyermek gyógyítását, fejlesztését, valamint életkörülményeinek javítását támogatja. Többek között hozzájárul Down-szindrómás gyermekek nyári táboroztatásához és gyermekfelügyeletéhez, valamint egy gyermekotthon halmozottan sérült lakóinak életminőségének javításához is, hangsúlyozták.

Mára a Pro Filii Alapítvány az ország egyik legjelentősebb karitatív szervezetévé vált, amelyet nem csak az eddig rászorulóknak odaítélt másfél milliárd forint fémjelez, de az óriási számú pályázati kérelem is. Ebben a ciklusban is elmondható, jóval több támogatásra érdemes pályázat érkezett, mint a rendelkezésre álló támogatási keret. Ez is rávilágít, hogy a gazdasági élet szereplőire óriási felelősség hárul a hazánkban virágzó civil szféra támogatását illetően, amelyben a Mészáros Csoport élen jár