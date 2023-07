Már pénteken végezhetett családjával az albertirsai férfi

Mint megírtuk, 2023. július 1-jén kora délután érkezett bejelentés a 112-es segélyhívóra, amelyben egy férfi közölte: megölte családját, majd öngyilkosságot kísérelt meg. A helyszínre riasztott egységek egy nő és egy gyermek holttestét, valamint egy vérző férfit találtak az albertirsai címen.

A rendőrség vasárnapi közleménye szerint a férfit kórházba vitték, könnyű sérüléseit ellátták, majd kihallgatásra vitték. N. Arnold azonban nem tett vallomást. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya az őrizetbe vett férfi ellen több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatja le a további eljárást, egyben kezdeményezik letartóztatását.

Az RTL Híradó információi szerint a férfi korábban katona volt, néhány éve szerelt le. Albertirsára másfél évvel ezelőtt költöztek, ahol bár egy fedél alatt éltek feleségével, már nem voltak együtt.

Az egyik családtag szerint a nő korábban már távoltartási végzést is kért a férfival szemben, míg egy szomszéd arról számolt be, hogy a nő többször is panaszkodott neki arról, hogy bántja a férje. Állítólag olyan is előfordult, hogy a nő a polgárőröktől kért segítséget.

A férfi szombat kora délután értesítette a rendőrséget, de a csatorna úgy tudja, hogy a gyilkosság jóval korábban történhetett. A rendőrök azt gyanítják, hogy a férfi már péntek este végezhetett a feleségével és a közös kislányukkal.

Azt azonban egyelőre nem tudni, hogy mit csinált addig. A meggyilkolt nőnek az előző házasságából van egy kisfia is, aki velük élt. A gyilkosság idején viszont az apjánál tartózkodott, és még most is ott van.

Ha bajban van, vagy másért aggódik

Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat: +36-80-20-55-20

A Kapcsolj egyből projekt honlapja: https://www.kapcsoljegybol.hu

A Magyar Lelki Elsősegély Szolgálatok (LESZ) segélyvonala: 116-123

Az Ifjúságért Mentálhigiénés Szövetség (IMSZ) a 137-000-s zöldszámon érhető el, hétköznapokon 17–21 óra között.

Az IMSZ-ről bővebb információt itt talál: http://www.ifjusagi-lelkisegely.hu