Büntetőfékezés miatt sérült meg egy ember a Budapest Parknál

Az esetről a Citroën C4 mögött haladó autós fedélzeti kamerája készített felvételt.

„Már az előző kereszteződésben is telefonozott, majd a felvételen látható pirosnál is. Nem indult, rádudáltam, majd akkorát büntetőfékezett, hogy az autó előbb bevágta a féket, mint a lábam elérte volna a pedált. Ha nem ez az autónk van, nem kizárt, hogy telibe vágjuk. A párom válla megrándult. Hívtuk a segélyhívót is. Természetesen továbbhajtott a sofőr” – avatott be a részletekbe a videó beküldője a Budapesti Autósok beszámolója szerint.

Mint arról korábban írtunk, arra is volt példa a közelmúltban, hogy valaki az M3-as belső sávjában büntetőfékezett. Az Egri Járási Ügyészség tájékoztatás szerint a vádlott sebessége a korábbi 159,3 kilométer/óráról 129 kilométer/órára csökkent. A vádlott vészfékezéssel tudta elkerülni az ütközést.

A nyomozó hatóság az egyéb KRESZ-szabály-szegések miatt mind a vádlottal, mind a sértettel szemben szabálysértési feljelentést tett – közölte a Heves Vármegyei Főügyészség.