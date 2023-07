Emberölés miatt ítéltetné el az ügyész Gyárfás Tamást

Százhúsz oldalnyi vádbeszédének a végére ért az ügyésznő, így a védői perbeszéddel folytatódik a Fenyő-ügy tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken. A kedd reggeli meghallgatáson csak Portik Tamás nem vett részt személyesen, ő ismételten az egyik bv. intézetből jelentkezett be távmeghallgatáson keresztül.

Az elmúlt másfél napnyi beszédben szó volt Gyárfás Tamás és Fenyő János éveken át húzódó konfliktusáról, ami az ügyész szerint a nyilvános kézfogásuk után sem csillapodott le. Felidézte azt is, hogy a sokat emlegetett hangfelvételek hogyan bukkantak elő Németországban, miután a tanúk elmondása szerint Portik akkori élettársa átadott D. Istvánnak egy ruhás zsákot. A textíliában találták meg a kazettákat, rajtuk a felvételekkel.

A hangfelvételek szerint 2003 és 2004 között egy éven belül öt alkalommal is találkozott Gyárfás és Portik úgy, hogy utóbbi titokban rögzítette a beszélgetéseket. Eleinte Gyárfás még gyanakodott, hogy Portikot „betechnikázta” a rendőrség, és Portik is tartott attól, hogy Gyárfás dolgozik így a hatóságoknak, de idővel ez a gyanakvás kissé lankadt, és egyre nyíltabban beszéltek az emberölésről.

„Ha nem szabadítanak rá, most is élne”

Az ügyész szerint Gyárfás a vallomásaiban többször is ellentmondásokba keveredett, amikor arról volt szó, hogy sejtette-e, hogy Portik Tamás a Fenyő-ügyről beszél. Álláspontja szerint 2003-ban még nem tudhatta Gyárfás Tamás, hogy Portik neve felmerült a gyilkossági nyomozásban, mert a kettejük közötti kapcsolatról a rendőrség csak 2005-ben szerzett tudomást.

Mi legyen az emberrel? Szétb...sszuk?

Így utalt vissza a megbízásra Portik a Gyárfással folytatott második beszélgetése alatt 2004 februárjában. Az ügyésznő szerint Portik több alkalommal is jelezte a beszélgetések alatt, hogy mekkora szívességet tett, pedig nem is ismerte „az embert”, és ha nem szabadítják rá, akkor még most is élne.

A vádbeszéd szerint a megbízás megtörtént, a mikéntjét viszont vitatják a vádlottak. Gyárfás fizetett Tasnádi Péternek a merénylet elvégzéséért, de Portiknak nem, mert utóbbinál inkább az egykori úszóelnök kapcsolatai kellettek. Gyárfás viszont nem tudhatta, hogy melyikük végezte el a merényletet, mert 2003 környékén mindkét fél magára vállalta a sikeres akciót.

Az ügyésznő kérte, hogy a Fővárosi Törvényszék mondja ki bűnösnek Gyárfás Tamást az elkövetéskor hatályos 1978-as törvény szerint, ami alapján bűnös az egykori vállalkozó felbujtás, előre kitervelten elkövetett emberölés bűncselekmény elkövetése miatt.

Gyárfás Tamásra határozott idejű, letöltendő fegyházbüntetést kért, a büntetés letöltésének négyötöde után szabadulhatna feltételesen.

Portik Tamás esetében is az 1978-as törvény alapján kéri, hogy mondja ki bűnösnek felbujtóként, előre kitervelten, nyereségvágyból, több ember ellen elkövetett emberölés miatt. Portik esetében perújítás van érvényben, és bár kiemelten a Fenyő-gyilkosságról volt szó, de ehhez hozzávették az Aranykéz utcai robbantást is, ahol Portik szintén felbujtó lehetett. Őt életfogytig tartó börtönre ítélné az ügyész, ahonnan legkorábban harminc év múlva szabadulhatna.

A másfél napon át tartó ügyészi perbeszéd ezzel véget ért, és Zamecsnik Péter, Gyárfás Tamás védője kezdheti meg a védői beszédet. Várhatóan ez még tovább tart, mint a vádbeszéd, mert két kartondoboznyi irattal készült a keddi tárgyalási napra. Viszont a mai napon erre már nem kerül sor, csütörtökön folytatódik a tárgyalás.

Huszonöt éve rejtély a Fenyő-ügy

A 2019-ben indult perben a Nap TV egykori producere ellen az a vád, hogy előbb Tasnádi Pétert bízta meg üzleti riválisa, Fenyő János megöletésével, majd mivel ő ezt nem hajtotta végre, Portik Tamáshoz fordult, aki a szlovák bérgyilkosnak, Jozef Rohácnak adta ki a feladatot. A vádlottak mindent tagadnak.

A bíróság a Farkasréti temetőben megtalált, Gyárfás és Portik között lezajlott, Portik által titokban rögzített beszélgetések 512 percnyi hangfelvételeit nyelvész szakértők segítségével vizsgálta. Korábban a bíróságon azt a két férfit kérdezhette a bíróság és a vádlottak, akik a hangfelvételekkel megkeresték Gyárfás Tamást. Egyikük, D. István Portik Tamás régi ismerőse volt, aki a 2000-es évek elején többször is találkozott a vádlott élettársával.

A nő egyszer csak beállított hozzá egy zsák gyerekruhával, és közölte vele, hogy ezek nagyon fontosak. Csak évekkel később, amikor a zsák már Kölnbe került egy költözés miatt, nézte meg egy barátjával, hogy mik is ezek a ruhák. Ekkor találták meg a textíliákba belevarrt hanghordozókat.

Először nem merték áthozni a határon, így a bécsi pályaudvar egyik csomagmegőrzőjében rejtették el. Innen került el a későbbiekben a Farkasréti temetőbe, majd a rendőrséghez. Még mielőtt a hatóságokhoz kerülhetett volna az anyag, a két tanú kézzel leírt néhány idézetet, és diktafonra is felvett pár mondatot a felvételről. Ezekkel még 2017-ben valaki megzsarolta Gyárfás Tamást.

Várhatóan idén ősszel, novemberben megoldódhat a 25 éves rejtély, hogy kinek a megrendelésére ölték meg Fenyő Jánost.

(Borítókép: Gyárfás Tamás 2019-ben. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)