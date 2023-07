Fontos határidő jár le hamarosan

Július 12-ig kell véglegesíteni a felvételi jelentkezést azoknak, akik be szeretnének kerülni valamelyik felsőoktatási képzésre. Ez egyben azt is jelenti, hogy mindössze egy nap maradt a sorrendmódosításra, amit több szempont alapján érdemes megfontolni.

Mint arról korábban beszámoltunk, június 30-án véget ért a 2022/2023-as tavaszi érettségi időszak. Ahogy azzal a végzősök számolhattak, a felvételi eljárás következő állomása a sorrendmódosítás, amire július 12-ig kaptak lehetőséget azok, akik valamely 2023-ban induló képzésre adták be jelentkezésüket.

Ezt a döntést érdemes alaposan átgondolni, a sorrendet ugyanis csak egyetlenegyszer lehet megváltoztatni, vagyis aki megtette, később már nem módosíthat újra.

Alapszabály, hogy sorrendmódosításkor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet mozgatni, nem lehet új képzést megjelölni, vagy meglévő jelentkezési helynél intézményt, szakot változtatni. Egyetlenegy kivétel van: ha egy már meglévő jelentkezési hely finanszírozási párját szeretné valaki felvenni – azaz, ha a jelentkezéskor csak az állami ösztöndíjas formát jelölte meg –, akkor lehetőség van a költségtérítéses párját is hozzáadni. Ilyenkor előfordulhat, hogy nincs is szükség külön sorrendmódosító kérelemre, mert a finanszírozási pár hozzáadásakor annak a helyét is meg lehet adni.

Tippek a felvitől

A felvi.hu idei tájékoztatójában tippeket is adott a jelentkezőknek, tanácsaik az alábbiak:

Ne hagyjuk az utolsó pillanatra! A kérelem rögzítésekor vegyük figyelembe a feldolgozási időt! Erre különösen azoknak kell figyelniük, akik sorrendet is szeretnének módosítani és finanszírozási párt is felvennének. Ezeket ugyanis csak egymás után lehet megtenni.

Mentés előtt ellenőrizzünk! Az elküldött kérelem nem vonható vissza, ezért mielőtt rákattintanánk a mentés gombra, ellenőrizzük, hogy valóban úgy állítottuk-e be az új sorrendet, ahogy szerettük volna.

A tájékoztató szerint akkor érdemes változtatni, ha

nem azok a képzések szerepelnek a listában elsőként, ahová leginkább be szeretne kerülni a jelentkező, megváltozott az a preferencia-sorrend, amit eredetileg adott meg: például költözés miatt már egy hátrébb sorolt intézmény lenne közelebb, könnyebben elérhető, vagy esetleg változott a család anyagi helyzete.

Jelentkezői preferenciától függően szintén érdemes lehet felcserélni a szakokat akkor, ha az állami ösztöndíjas képzési forma hátrébb szerepel, mint az önköltséges, hiszen minden jelentkező a listájában szereplő első olyan helyre nyerhet csak felvételt, ahol felvételi összpontszáma eléri a meghatározott ponthatárt.

A sorrenden nem érdemes ugyanakkor módosítani,

ha például nem sikerült az alkalmassági vizsga, annak hiányában ugyanis a jelentkező egyébként sem nyerhet felvételt az adott képzésre. Ilyenkor a ponthatárok megállapításakor ezt a jelentkezési helyet nem is veszik figyelembe, az összes többit azonban igen.

Akkor sem érdemes, ha valaki pusztán az érettségi eredményei ismeretében latolgatja az esélyeit, például összehasonlítva az előző évben vagy években megállapított ponthatárokkal. Ezzel óvatosan kell bánni, a ponthatárok alakulását ugyanis nagyon sok tényező befolyásolja: az adott szakra jelentkezők száma, az intézmények által oda felvehető létszám (kapacitás), a többi jelentkező pontszáma, de még az is, hogy ők hányadik helyre sorolták ugyanezt a képzést. Mindezek alapján a bejutást nem igazán lehet megjósolni.

A sorrendmódosítás abban az esetben sem ajánlott, ha a jelentkező mégsem szeretne bekerülni valamely képzésre. Ez esetben előnyösebb annak visszavonását, kizárását választani.

(Borítókép: Mohai Balázs / MTI)