Szupercella hasított Sopron mellett

Keleten megszűnnek a zivatarok, északnyugatra viszont érkezett egy szupercella. A piros fokozatnak megfelelő heves zivatarok is kialakulhatnak szerda éjjel. A legintenzívebb cellákat néhol jégeső is kíséri, amelyben nagy méretű, akár 5 centiméteresnél is nagyobb jégdarabok is lehetnek.