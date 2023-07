Újabb fordulat a ferencvárosi pad ügyében

Tegnap hajnalban az Amnesty International harmadszorra is szivárványszínűre festette a padot, de nem sokáig maradt így, délutánra újabb festést kapott, este élő nemzeti konzultáció alakult ki, többek között a Kutyapárt és rendőrök is érkeztek a helyszínre. Később pedig ismeretlenek befóliázták a padot, felirat is került rá.