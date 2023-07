Leálltak a műtők a Honvédkórházban a klímaberendezés meghibásodása miatt

A kánikula kellős közepén hibásodott meg a műtőblokk klímarendszere az Észak-pesti Centrumkórház–Honvédkórház II-es telephelyén – tudta meg a Magyar Hang.

A kórház közölte,

az operációkat elhalasztották, ugyanis klíma nélkül nem biztosítható a megfelelő minőségű levegő, a hőmérséklet és a páratartalom a műtőben.

A műtők leállása többek között a sebészetet, a gasztroenterológiát, a belgyógyászatot, a szülészetet, az intenzív és koraszülött-intenzívosztályokat is érinti.

A Magyar Hang megkeresésére a kórház úgy nyilatkozott:

A II-es telephelyen a műtőblokk klímaberendezése váratlanul elromlott, amelynek javítása folyamatban van, várhatóan hétfőn már üzemképes lesz. A fellépő hiba következtében az elektív (tervezett) műtéteket kellett áttervezni az I-es, illetve II-es telephelyen megosztva, az akut eseteket más műtőkbe áthelyezve végezték a szakemberek. Emiatt nem kellett bezárni osztályt

– írták.

Régi probléma újult ki

Mint arról írtunk, 2019-ben beütött a klímakatasztrófa a kórházakban. A Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Kórházában több műtőben is elromlott a légkondicionáló, valamint a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban is hasonló történt. Ezen túl a pécsi gyermekklinikán is klímagondok léptek fel. A probléma miatt több mint egy tucat műtét csúszott.

Négy évvel ezelőtt a kórházak jobb híján mobil klímákat szereltek be, azonban azóta kiderült, azok még csak félmegoldásnak sem jók, mert a bennük lévő szennyeződések tovább növelik a fertőzésveszélyt a műtőkben.