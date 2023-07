Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció árnyék-miniszterelnöke és európai parlamenti képviselője, Gyurcsány Ferenc pártelnök felesége válaszában azt írta: a nyarat szereti arra használni, hogy minél több időt töltsön a családjával.

A gyerekeink többsége már felnőtt, ezért nehéz összeegyeztetni az időpontokat, de most remélem, sikerül egy egyhetes olaszországi nyaralást összehozni. A nyár legnagyobb részét azonban Kötcsén töltjük majd, ki mikor ér rá, akkor jön, és együtt leszünk. Számomra ez lesz az igazi feltöltődés

– közölte Dobrev Klára.

Gelencsér Ferenc, a Momentum elnöke és frakcióvezetője idén nyáron Debrecenben tervez pihenni a felesége szülőházában, amíg a szülei nyaralnak.

Kert, gyümölcsök, közel az egyetemi sportcentrum, este kimegyünk futni

– írta a pártelnök.

Gyöngyösi Márton, a Jobbik – Konzervatívok elnöke és európai parlamenti képviselője idén kivételesen nem a horvát tengerpartra megy nyaralni, hanem augusztus végén egy hétre Ciprusra.

Feleségem szakmai Erasmus-ösztöndíjat nyert Limassolba, így adta magát a helyszín. Összekötjük a kellemest a hasznossal

– válaszolta érdeklődésünkre a pártelnök.

Az MSZP társelnöke, Kunhalmi Ágnes idén a Velencei-tónál nyaral, Velencén.

Nagyon szeretjük a Velencei-tavat, a családnak ott van nyaralója. Külön öröm, hogy Masni vizslánkat is meg tudjuk fürdetni a nagy melegben az erre kijelölt helyen. Körbejárjuk a tavat, és egy-két kulturális, illetve gasztronómiai programra is tervezünk ellátogatni. Biciklizés, grillezés, kutyaúsztatás az idei tökéletes nyár

– írta Kunhalmi Ágnes.

A szocialista párt másik társelnöke, Komjáthi Imre a családjával, gyermekeivel készül egy hetet tölteni a Balatonon.

Szabó Rebeka, a Párbeszéd – Zöldek társelnöke szeretne néhány hetet nyugodtan tölteni a családjával és a barátaival.

Leginkább a Balaton-parton, a Dunakanyarban és hazai erdőkben fogok kirándulni, és remélem, hogy néhány regényt is sikerül elolvasnom

– számolt be Szabó Rebeka a nyári terveiről az Indexnek.

A párt másik társelnöke, Tordai Bence a családjával megy egy hetet pihenni a Balatonra, onnan néhány napra a horvát tengerpartra utaznak.

A négy gyereknek persze ennél jóval mozgalmasabb lesz a nyara: sokat lesznek a nagyszülőkkel, de mennek erdei nomád- és edzőtáborba is. Elsősorban pihenni szeretnénk, és minőségi időt együtt tölteni a családdal, de semmiképpen sem akarunk sok időt tölteni utazással, ami egyben azt is jelenti, hogy az utazás kevesebb károsanyag-kibocsátással jár

– fogalmazott Tordai Bence.

Az LMP társelnöke, Schmuck Erzsébet idén nyáron mindenképp belföldi nyaralást tervez, ennek részleteit jelen pillanatban még nem tudja. Ungár Péter, a párt másik társelnöke, az LMP frakcióvezetője Horvátországban és Baranya vármegyében tölti majd a vakációját.

A július 6-i Kormányinfón megkérdeztük Gulyás Gergelytől, hogy Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke mikor megy szabadságra. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt válaszolta, hogy a kormányfő későn, augusztusban megy szabadságra. Ezután Havasi Bertalannál, a miniszterelnök sajtófőnökénél e-mailben érdeklődtünk, hogy Orbán Viktor hol töltődik majd fel idén nyáron. Cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz.

Tavaly Horvátországban, Brač szigetén nyaralt a kormányfő, a szabadságáról ő maga is osztott meg képeket a Facebook-oldalán. A sajtó és a közvélemény is sokat foglalkozott azzal, hogy Orbán Viktor előbb borostásan, majd szakállasan volt látható, de az öltözködése sem maradt visszhang nélkül. A nyári szünet utáni első kormányülésen aztán már ismét szakáll nélkül kezdett neki a munkának, az Indexen írtunk arról is: oka van annak, hogy Orbán Viktor levágta a szakállát.

A KDNP-nek és a Mi Hazánknak is elküldtük kérdésünket, hogy vezetőik mikor, mennyi időre és hova utaznak nyári szabadságra, de tőlük nem kaptunk választ.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)