David Pressman a fóliázásról: A politikusoknak nem dolga a könyvek és eszmék ellenőrzése

Az amerikai diplomata felidézte, hogy amikor Magyarországon leszállt a repülőgépről, akkor az egyik legelső dolog, amit látott, egy hatalmas tábla volt, amelyen ez állt: „Köszöntjük a Családbarát Magyarországon”. Megjegyezte, hogy partnerével, Daniellel és két gyermekükkel ebben a szellemben köszöntik az összegyűlteket.

Ezután ismét hangsúlyozta, hogy a családok bonyolultak lehetnek és nem mindig értenek egyet, de mégis mindig a család az első. Ezt követően tért rá a magyar közbeszédet uraló aktuális témákra.

Teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy most, amikor Magyarországon a vezetők új törvényeket hoznak a »gyermekek védelmére«, amikor könyveket fóliáznak le, amikor könyvesboltokat könyvek bemutatásáért bírságolnak meg, amikor szivárványos padokat rongálnak meg, most van itt az ideje annak is, hogy az Egyesült Államok megünnepelje Önöket és családjaikat azzal, hogy otthont ad a Budapest Pride után tudomásom szerint az egyik legnagyobb LMBTQ találkozónak