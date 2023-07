Módosulhatnak ősszel a kampányfinanszírozás szabályai

„Elég intenzív időszakot éltünk meg. Folyamatosan hatással van az életünkre az a nemzetközi helyzet, amelyben létfontosságú, hogy minden új kihívásra gyorsan és eredményesen tudjunk reagálni” – mondta Simicskó István a Magyar Nemzetnek adott interjújában.

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője úgy folytatta, hogy egyrészt az orosz–ukrán háború miatt az Országgyűlésre is hárultak többletfeladatok. Támogatjuk a kormány munkáját, hogy az állami szerveket megfelelőképpen tudja irányítani a védekezés hatékonysága érdekében – tette hozzá a parlament tavaszi ülésszakát értékelve.

Kiemelte, hogy számos olyan izgalmas téma volt napirendben, mint például a baloldali pártok által kapott külföldi támogatások, amelyekről a plenáris, valamint a bizottsági üléseken is szó esett. Elmondása szerint rendszeresen tájékoztatást kaptak arról, hogy hol tart az ügy kivizsgálása.

Az őszi ülésszakon várható törvényhozási munkával kapcsolatban a gyermekvédelmi törvény szigorítását emelte ki. Emellett elmondása szerint közlekedési tárgyú törvények, agrártörvények, munkavédelmi törvény, a közbiztonság megerősítése érdekében szükséges törvények, vagyongazdálkodási törvények, valamint a pénzmosás elleni küzdelem erősítése is napirenden lesz.

A parlament nemzetbiztonsági bizottsága megbízta a Nemzeti Információs Központot, hogy végezze el a botrányos guruló dollárok ügyének mélyreható vizsgálatát, hogy a baloldal honnan és milyen módon kapott illegálisan forrásokat a tavalyi választási kampányára. A vonatkozó szabályozás áttekintésével el szeretnénk érni, hogy a jövőben ne legyen lehetőség a magyar választások külföldi befolyásolására

– fogalmazott a lapnak Simicskó István.

Hozzátette, hogy már most hatályos törvények alapján is törvénytelen, ha külföldről beleavatkoznak Magyarország belügyébe. Éppen ezért készíteni fognak egy további szigorítást tartalmazó módosítást is.