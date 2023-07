Kriminálpszichológus az angyalföldi gyilkosságról: Ilyen esetben szó sincs szerelmi kapcsolatról

Mint korábban beszámoltunk róla, a budapesti rendőrök ötnapos hajtóvadászat után elfogták az angyalföldi emberölés gyanúja miatt körözött T. Róbertet, aki ellen barátnőjét meggyilkolása miatt adtak ki körözést. Ezzel kapcsolatban kereste meg az Index Végh József kriminálpszichológust, túsztárgyalót, hogy segítsen megérteni, mi játszódhat le ilyenkor a gyilkos fejében.

„Az emberek érzelemvezérelt élőlények, inkább az érzelmek, mint a racionalitás vezet minket” – hangsúlyozta Végh József, aki nem tudja, mi játszódhatott le a férfiban a tragédia előtti időszakban.

Mint mondta, a negatív érzelmeknél fontos, hogy mindig van egy telítődési fázis, amelyet egy feszítési fázis követ, majd egy kiürülés jön. A kiürülés lehet egy robbanás vagy csak egy kisebb kisülés is. Amikor ez megtörténik, akkor a „csend, béke, nyugalom” fázisa következik, majd nyitottá válunk a tanulásra, a tanulságok levonására.

„Ha az enyém nem lehet, akkor másé se legyen”

Ezzel szemben minden frusztráció vagy más szóval akadályoztatás agressziót termel az emberekben. Ezeket vannak, akik megtanulják elfojtani, azonban elfojtás esetén a telítődési és a feszítési fázis folyamatos váltakozása jelenik meg. Tehát nem ürülnek ki a negatív érzelmek.

A szorongó emberek a félelem útját járják

– fogalmazott.

A szakértő úgy látja, a sok szorongás vagy feszültség félelmekben testesül meg, az ilyen emberek folyamatos biztonságkeresésben léteznek. Amikor pedig ezek az emberek azt érzik, hogy a veszélyben van, ami vagy aki biztonságot nyújthat nekik – jelen esetben az áldozat –, akkor úgy gondolkoznak, hogy „ha az enyém nem lehet, akkor másé se legyen”.

Ez nem szerelem, ez függő kapcsolat

Arra a kérdésre, hogyan lehet valaki ilyen kegyetlen azzal, akit szeret, Végh József felhívta a figyelmet arra, hogy ilyen esetben semmikép sem egy szerelmi kapcsolatról van szó, hanem függő kapcsolatról.

A függő kapcsolat pedig egy szorongással telített kapcsolat, ebben az esetben a kapcsolat szükségessége mozgatja azt. Amennyiben valaki úgy érzi, hogy a biztonságot nyújtó kapcsolata veszélyben van, akkor képes lehet tönkretenni azt, de csak úgy, hogy másé se lehessen.

Korábbi tapasztalatai szerint az elkövető tisztában lehetett tettei következményeivel, és el is ismeri azokat. A pszichológus úgy véli, feltehetően feladta volna magát, vagy az is lehet, hogy megpróbálta magát feladni, ha nem is explicit módon, de semmiképp sem akart elmenekülni.

Végh József szerint a tettes vélhetően a börtönben is elfogadja a szabályokat, ahogyan a büntetését sem vitatja majd, mert szerinte tisztában lehet a tette súlyával.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg. im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.

(Borítókép: Bűnügyi technikus helyszínel 2023. július 14-re virradóan egy XIII. kerületi társasház előtt, miután az egyik lakásban holtan találtak egy 27 éves nőt. Fotó: Mihádák Zoltán / MTI)