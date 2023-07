Hívatlan vendégek is megjelenhetnek Orbán Viktor beszédén?

„A béke ideje” mottóval elkezdődött a XXXII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor. A 32. Tusványos nyitóeseményén Butyka Zsolt, Tusnádfürdő polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy szombaton, amikor Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond, érkezhetnek hívatlan vendégek, de toleránsnak kell lenni. Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának kormánypárti elnöke ötféle vonatkozásban beszélt a békéről.

A nyitóbeszélgetés előtt áldást mondott Bakcsy Gábor református lelkipásztor, Biró Attila unitárius lelkész, valamint T. Kalányos Ottó segédlelkész, cigánypasztorációért felelős lelkipásztor.

Butyka Zsolt szerint az egyik legjobban megszervezett esemény megnyitóján vagyunk, Tusnádfürdőnek fontos, hogy idén első alkalommal az önkormányzat is társszervező. Tusnádfürdő polgármestere kifejtette, Orbán Viktor miniszterelnöknek, valamint a kormánynak is beletelt tíz évébe, hogy „rendbe tudják hozni a múltat”, most viszont úgy látják, hogy jó az irány. A kormányfő szombaton mond beszédet, Butyka Zsolt megjegyezte: aznap lesznek hívatlan vendégek, ezért azt kérte, mindenki legyen toleráns, és mutassák meg, hogy itt van a béke ideje.

„Üzenjük Bukarestnek és Brüsszelnek”

Toró T. Tibor „Tusványos szabad köztársaság minden polgárát” köszöntötte. Az Erdélyi Magyar Szövetség alelnöke többek között arról beszélt, az elmúlt harminc évben sokat változott a világ, ahogy Tusványos is, ez már „több mint egy szabadegyetem, több mint egy fesztivál”. A változásban van állandóság is: az a szándék, hogy az induláskor választott értékeket megőrizzék, töretlenül megmaradt.

Toró T. Tibor kifejtette, amikor a szomszédságunkban háború dúl, amikor a demokráciából posztdemokráciába való átmenet gyorsuló idejét élik, amikor a karaktergyilkosság egy az eszközök közül, amikor a politikai vitákban nem az érvek és értékek számítanak, hanem az, hogy ki tudja ügyesebben a belső démonainkból fakadó félelmet felfesteni és védelmet kínálni ellene, amikor a párbeszédet a párhuzamos politikai diskurzusok monológja váltja fel, amikor a pártérdek felülírja a nemzeti érdeket, akkor Tusványos polgárai azt mondják, hogy „nem engedünk sem a 48-ból, sem az 56-ból, sem a 89-ből, üzenjük együtt a világnak, hogy a béke idejében hiszünk”.

Üzenjük Bukarestnek és Brüsszelnek, nem hiszünk azoknak, akik azt mondják, hogy a stratégiai terveink nem időszerűek. Üzenjük román barátainknak, hogy ne engedjünk teret a törzsi ösztönökre épülő politikai hívószavaknak. Történelemhamisításra nem építhető nemzetek közötti megbékélés

– mutatott rá az Erdélyi Magyar Szövetség alelnöke, hozzátéve: nem törzsi ösztönökön alapuló politikát akarnak gyakorolni, erre jó eszköznek tartja Tusványost. Toró T. Tibor az együttműködés fontosságát is hangsúlyozta.

„Nem csak közéleti, politikai fórum”

Potápi Árpád János kiemelte, a beszélgetések mellett a kikapcsolódásra is lesz lehetőség, „ez nemcsak közéleti, politikai fórum, nemzetpolitikai szabadegyetem, hanem a Kárpát-medence életében fontos kulturális rendezvény”.

A nemzetpolitikáért felelős államtitkár arra is felhívta a figyelmet, fontos, hogy minél előbb fegyverszünet, béke legyen Ukrajnában. A politikus reméli, hogy a józan ész realitása meggyőz mindenkit, „emberek tízezrei ne haljanak meg azért, hogy a frontvonal száz métert se mozogjon”.

Potápi Árpád János úgy látja, a nemzeti összetartozást meg tudták erősíteni az elmúlt tizenhárom évben. Az államtitkár a saját identitását úgy foglalta össze, hogy „tudok rajzolni Nagy-Magyarországot, lovat és nőt”.

Erről fog beszélni Orbán Viktor

„Gratulálok mindenkinek az eredményes ébredéshez, két napja már keményen bulizunk” – vette át a szót Németh Zsolt.

Az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke ötfajta vonatkozásban beszélt a békéről:

Tusványos a béke szigete 1990 óta, azóta hordozzák az alapvető értékeket, „amikor idejövünk, kicsit vissza is repülünk 1989–90-be, életünknek meghatározó élménye volt az az eufória, amit a rendszerváltozás jelentett”.

„A háború a véres valóság, nemzedékünk nem volt még olyan közel háborúhoz, mint amit most átélünk. Magyarország a békediplomácia útját választotta.” Nem hisznek a háború katonai megoldásában. Erről fog beszélni szombaton a nagyszínpadon Orbán Viktor is. Németh Zsolt jelezte, létezik olyan elvi lehetőség, hogy „kimaradunk, de mégis a vesztesek oldalán találjuk magunkat”. A legnagyobb egyértelműséggel elítélik az orosz agressziót, és kiállnak Ukrajna önvédelmi joga mellett.

„Össznemzeti magyar belháborúban éljük politikai életünket”, de arra kell törekedni, hogy a legfontosabb kérdésekben egyetértés legyen Magyarországon és a határon túl.

Kulturális háború is zajlik a nyugati világban. Németh Zsolt szerint alapvető értékek kérdőjeleződnek meg: az emberi élet, a múlt, a történelem, a nemi szerepek. Magyarország a kulturális önvédelemhez szövetségeseket keres.

Az ötödik pont a lelki békesség.

Németh Zsolt plusz egy pontként leszögezte, nem szabad felülni a provokációnak, de határozottnak kell lenni, „ha hívatlan vendéggel találkozunk, ne rettenjünk meg ettől, mert egy család vagyunk, védjük meg önmagunkat. Különösen vonatkozik ez szombat délelőttre”. A kormánypárti politikus leszögezte, a párbeszéd mellett vannak, „de a macikkal ne kezdeményezzünk párbeszédet, mert gyakran félbeszakítanak”.

(Borítókép: Toró T. Tibor, Németh Zsolt és Potápi Árpád János Tusnádfürdőn 2023. július 19-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)