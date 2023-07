Újabb sebességmérőt telepített a II. kerületi önkormányzat a Máriaremetei útra, ahol 24 óra alatt már 156 kilométer per óra áthaladási sebességet is mértek.

Az új sebességmérő helyszínén az előzetes 24 órás mérésen a centrum irányába 156 kilométer per órát, kifelé 119 kilométer per órát mértek a Budapest Közút kollégái. Ebben az időszakban a 11 119 áthaladó autó átlagsebessége 57 kilométer per óra volt, az autósok 15 százaléka haladt legalább 67 kilométer per órával – számolt be közösségi oldalán Őrsi Gergely II. kerületi polgármester.

Nem maradhatnak következmények és változások nélkül az elmúlt időszak közlekedési tragédiái. Nem nézhetjük tétlenül, hogy teljesen vétlen közlekedőket vagy éppen megállóban várakozók gázolnak el. Így vesztette el családja és barátai Boglárkát, szomszédunkat, akit halálra gázoltak a Harminckettesek terénél lévő villamosmegállóban. És így gázoltak halálra egy 26 éves kerékpárost az Árpád hídon

– fogalmazott bejegyzésében.

Őrsi Gergely hangsúlyozta, hogy a közúti száguldozás nem alapjog, és ennek megfelelően kell cselekedni. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy elindult a szakmai vita a szabályok módosításáról, a jogosítvány megszerzésének módjáról, különböző ellenőrzési lehetőségekről és büntetési tételek változásáról.

Elmondása szerint minden lépés fontos, ami biztonságosabbá teheti a közlekedést. Viszont amíg a szükséges jogszabályi változtatások megtörténnek, addig is tudnak tenni a szabályok betartásáért, a jelenlegi rendszerben is van lehetőségük visszaszorítani a gyorshajtást – tette hozzá.

Ezért építünk hét sebességmérő helyszínt, melyből a Nagykovácsi úton készült el az első, és most a Máriaremetei úton a második. További intézkedésünk, hogy a II. kerületi rendőrséggel együttműködve hamarosan szolgálatba lép egy új »pofátlanító« autó, mellyel a kirívó, veszélyes szabálytalanságok felderítését segítjük

– jegyezte meg Őrsi Gergely.

Leszögezte, hogy nem a bevételszerzés a céljuk. „Már csak azért sem lehet az, mert az így kiszabott bírságok a központi költségvetésbe kerülnek, vagyis az önkormányzatnak ebből nincs bevétele. Célunk, hogy mindenki biztonságosan közlekedjen, és ne kelljen senkinek se olyan veszteséget átélnie, amit egy balesetben elvesztett családtag, barát vagy ismerős jelent.”

A polgármester egyúttal megköszönte a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak, hogy hozzájárulnak és segítik a traffiboxok telepítését.