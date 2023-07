Belső viszály a Magyar Orvosi Kamarában, távozik a korábbi alelnök

Lénárd Rita, a Magyar Orvosi Kamara korábbi alelnöke arra hivatkozva lép ki a Kamarából, mert nem támogatja a jelenlegi vezetést. Mint elmondta, szerinte a MOK elherdálja a tagdíjat. Júliusi tagdíját még befizette, de augusztustól már nem lesz a Kamara tagja. Beszélt arról is, addig nem lesz a kamara tagja, amíg nem lát a vezetésben egy tiszta, transzparens változást.”

Augusztus elsejével kilép a Magyar Orvosi Kamarából Lénárd Rita, a testület korábbi alelnöke – tudta meg a hvg.hu. Lénárd Rita a lapnak elmondta, azért döntött így, mert nem támogatja a jelenlegi vezetést. Ő egyébként azután mondott le, hogy a szervezet június 3-i közgyűlésének jogszerűsége vitathatóvá vált.

A Népszavának akkor arról beszélt, „egy szervezet életében vannak jobb és rosszabb periódusok. Mi most érkeztünk el oda, hogy az elnökségen belüli véleménykülönbségeket nem tudtuk áthidalni, kompromisszumos megoldássá formálni. Úgy gondoltam, azzal segíthetem a tovább lépést, ha lemondok tisztségemről.” Most viszont kiderült, ennél is tovább megy. A hvg.hu-nak azt mondta, „addig nem lesz a kamara tagja, amíg nem lát a vezetésben egy tiszta, transzparens változást.”

Lénárd szerint a MOK elherdálja a tagdíjat

Lénárd Rita pénteken közösségi oldalán arról írt, hogy a MOK vezetése elherdálja a tagdíjat, emellett megemlített egy kommunikációs szerződést is, a posztot azonban később törölte. A Kamara hivatalos oldalán reagált Lénárd posztjára, amelyben azt állították, a volt alelnök „valótlanságokat közölt”, „rágalmait” visszautasítják, mert ezzel a szervezet egészének jó hírét kockáztatja és a működését veszélyezteti.

A Kamara szerint működésük transzparens, „a külső szerződéseit nyilvános pályázat útján kötötte, ezek a mok.hu honlapon elérhetőek, a szerződések részletes tartalma a tagok számára megismerhető.” Hozzátették, hogy fontolóra veszik a további lépéseket.

Miután a Kamara letiltotta a hozzászólásokat, Lénárd a saját oldalán utasította vissza a vádakat, és várja a kamara belső vizsgálatának eredményt. Megjegyezte, szerinte beszédes, hogy letiltották a hozzászólási lehetőségeket, majd arra is felhívta a figyelmet, hogy a kommunikációs keretszerződésről semmilyen részlet nem érhető el a MOK honlapján.

Lénárd Rita arról is beszélt a portálnak, jelenleg a Budapesti Kamara tagja, és mikor annak vezetése értesült a szándékáról, kérték, hogy maradjon, és jelezték, hogy átbeszélnék vele ezt. Erre elmondása szerint egy hónapot várt hiába, majd egy héttel ezelőtt döntötte el, hogy augusztustól kilép. A júliusi tagdíját még befizette.