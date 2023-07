Közel két tucat embert kellett kimenteni a Balatonból a hétvégén

A hétvége folyamán a strandolók többször kerültek olyan helyzetbe, amiből a vízi rendőrök segítsége nélkül nem tudtak volna biztonságosan partra jutni – írja a police.hu.

Az időnként viharosra élénkülő szélben elsodródott kiteszörfösök, SUP-osok, veszteglő csónakok mellett homokpadra futott vitorlás, felborult katamarán és kalózcsónak utasai szorultak segítségre.

A különböző távokon több mint tízezer amatőr és profi sportoló vett részt a szombatról vasárnapra halasztott 41. Lidl Balaton-átúszáson.

A szervezők tájékoztatása szerint a Révfülöp és Balatonboglár közötti klasszikus, 5,2 kilométeres erőpróbát közel 9500 úszó próbálta leküzdeni, akiknek a délnyugati irányból kissé megélénkült szél miatt kialakuló hullámzás nehezítette a dolgát Közép-Európa legnagyobb taván.

Közel ezren vágtak neki a Balatonboglárról induló, majd egy félkört megtéve, oda visszaérkező 2,6 kilométeres távnak, illetve 700 lelkes amatőr SUP-deszkával abszolválta a Révfülöp és Balatonboglár közötti Balaton-átúszást.

A halasztás ellenére is több mint tízezren teljesítették a vízben vagy a vízen a 41. Lidl Balaton-átúszás különböző távjait. A vártnál kicsit erősebb reggeli szél ellenére is, a 41. évben is óriási sikert aratott az esemény