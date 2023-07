Nagy bejelentést tett a Wizz Air, jön egy új képzés

A közleményükben arra is kitérnek, hogy akik a Wizz Air-nél végzik el a képzést, tanúsítványukkal az Európai Unió valamennyi tagállamában képes lesznek elhelyezkedni. Emlékeztetnek arra, hogy a Wizz Air magyarországi tréningközpontjában 2021 óta évente nagyjából 1500 fő végzi el a hat héten keresztül tartó légiutas-kísérő képzést.

A résztvevők között az elmúlt időszakban megnövekedett a férfiak aránya is: jelenleg a tanulók körülbelül 35 százalékát teszik ki.

Azoknak, akik elvégzik a WIZZ képzését, és a légitársaságnál folytatnák karrierjüket, a barátságos és ügyfélközpontú személyiségük mellett pár fontos alapkövetelménynek is meg kell felelniük. Ezek közt szerepel a betöltött 18. életév, hogy a jelentkező lábujjhegyen elérje a 210 centiméteres magasságot, rendelkezzen érettségivel, jó beszéljen és írjon angolul, tudjon úszni, büntetlen előéletű legyen, valamint az egyenruha által nem fedett testrészeken ne legyen tetoválása.

A társaság emlékeztet arra, hogy a jelentkezők a későbbiekben oktatóvá vagy márkanagykövetté válhatnak, illetve csatlakozhatnak a vállalat Cabin Crew to Captain programjához, melynek keretében pilótaként is valóra válthatják álmaikat. A Wizz Air összes munkatársa ezeken túl folyamatos és garantált repülőjegy és egyéb kedvezményeket vehet igénybe magáncélra, illetve családtagjai és barátai számára is. A Wizz Air-hez csatlakozni augusztusban is nyílik lehetőség: Budapesten legközelebb augusztus 4-én és 23-án toboroz új munkatársakat a légitársaság.