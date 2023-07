Mint arról az Index is beszámolt, nemrég egy ferencvárosi pad forgatta fel a magyar közéletet, miután egy hét leforgása alatt összesen hétszer festették át. A pad volt már többek között szivárványszínű, zöld-fehér, piros-fehér-zöld és hagyományos barna is. Később egy fólia került rá, és egy feliratot is elhelyeztek rajta. A padot végül elszállították a helyszínről, és mostanáig nem is lehetett tudni arról, hogy mi lesz a sorsa.

Most azonban kiderült,

a pad jelenleg a Károly körúti Meme Múzeum kiállítótermében áll.

Ezt az RTL tudta meg annak a múzeumnak a tulajdonosától, amely egy Károly körúti lakóház első emeletén található, és ahol a mémtörténelem olyan híres tárgyait őrzik, mint például a Magyar Kétfarkú Kutya Párt csirkejelmezét.

A múzeum új szerzeményét, a hírhedt padot a tulajdonos, Heller Z. Péter – aki az S. Oszkár, egyetemista Facebook-oldal üzemeltetője is – cipelte fel két vagyonkezelő társaságában a kiállítóterembe, miután az önkormányzat rájuk ruházta azt.

A pad jelenleg piros-fehér-zöld színekben pompázik, azonban Heller Z. Péter közölte, még egyszer utoljára átfestik, ugyanis annak összes valaha létezett variációját meg akarják mutatni a látogatóknak.

Egy pár centis rész szivárványos lesz, egy pár centis barna, egy pár centis zöld-fehér

– mondta Heller Z. Péter, aki hozzátette: egy sávon a PNG kiterjesztésű képek szürke-fehér kockás mintáját is rá akarja festeni, hogy a Pad közterületről való eltávolításáról is megemlékezzen. Mint mondta, a korábban ráírt „Nyitott, szabad, boldog” feliratot sem felejtik el visszafesteni a népszerű tárgyra.

Így alakult a története

Úgy tűnik, már csak egy átfestés vár a padra, amely átalakulásának története két héttel ezelőtt kezdődött: