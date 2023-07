Először adott interjút a Jókai utcai házomlásban megsérült balerina

Egy ország figyelte megdöbbenve tavaly június 27-én a híradók képsorait, amiken látható, ahogy utcán sétáló emberekre omlik rá egy terézvárosi épület. A baleset egyik elszenvedője a balerina Tóth Nikolett volt, akinek a gerince és koponyája sérült meg, és a temérdek műtét ellenére is kerekesszékbe kényszerült – jelenleg is rehabilitációját tölti. A 27 éves művész most először mesélt a történtekről, állapotáról és arról, hogy továbbra is a színpadra való visszatérés a célja.

Ahogyan arról tavaly az Index is beszámolt, 2022. június 27-én házomlás történt Terézvárosban: az Aradi utca és Jókai utca sarkán a homlokzati fal és tetőszerkezet elemei hullottak az utcára, az éppen arra járó gyalogosokra és az utcán parkoló autókra.

A balesetben megsérült a Budapesti Operettszínház egyik balettművésze, az akkor csupán 26 esztendős Tóth Nikolett is, aki csodával határos módon ugyan túlélte az omlást, ám súlyos koponya- és gerincsérüléseket szenvedett, ami miatt életmentő műtétekre volt szükség, a táncos pedig kerekesszékbe kényszerült.

A történtek óta most először szólalt meg, elmondása szerint azért, mert eddig nem érzett magában annyi lelkierőt, hogy ilyen állapotban kamerák elé álljon.

Tóth Nikolett a Tények riportjában elmondta, hogy halvány emlékei sincsenek a történtekről, hiszen a koponyasérülése miatt az ominózus nap teljes egésze kiesett számára, majd hozzátette, orvosai később bevallották neki, hogy túlélési esélyeit szinte nullának vélték, amikor kórházba szállították.

Szerencséjére nem lett igazuk, abban pedig, hogy a testi nehézségek mellett lelkileg is túl tudjon lendülni a nehézségeken, családja, barátai és a kórházi dolgozók voltak a segítségére, akiknek végtelenül hálás a támogatásért.

Mindent, tényleg mindent megpróbáltak megtenni a kényelmem érdekében, és hogy jobban érezzem magam. Az ott dolgozókat is sokkolta ez az egész eset, hogy ilyen fiatalon és ennyire súlyos sérüléseket szenvedtem. Úgyhogy igen, ott mindenki nagyon próbált rám vigyázni

– ecsetelte a videóban a táncos.

Állapota romlott, párjával is szakított

Ahol a pozitív gondolatokat osztogatták, ott biztosan többször állt sorban a balerina. Állapota ugyan a baleset óta sokat javult, az elmúlt időszakban újabb nehézségekkel kellett szembesülnie Tóth Nikolettnek, aki most kezei gyengülése miatt aggódik – ám egyáltalán nem adja fel a harcot.

Nem javulás, inkább romlás indult az állapotomban, mert először csak az egyik kezem, most pedig már a másik kezem is elkezdett gyengülni és romlani. Most ezekkel van a legnagyobb probléma meg a legnagyobb feladat

– számolt be jelenlegi állapotáról, majd hozzátette, mindez nem veszi el a kedvét a küzdéstől, hiszen a legelején az orvosok semmi jót nem jósoltak neki.

Az orvosok nem igazán biztattak soha, mert egy nagyon súlyos gerincvelő-sérülésem van, és nagyon minimális esély van arra, hogy én innen felálljak. De egy nagyon minimális, az van, és én ebben hiszek

– mondta.

A 27 éves művész annak ellenére is képes bizakodó maradni, hogy a baleset óta teljesen a feje tetejére állt az élete, hiszen nem csak járóképességét, de párkapcsolatát is elveszítette, akkori jegyesével szakítottak.

Ez nem egy nagyon régóta tartó kapcsolat volt, viszonylag friss. Mi már az elején azt gondoltuk, hogy szeretnénk lánykérést, de aztán – mondhatni – közös megegyezés alapján véget ért. Azóta is tartjuk a kapcsolatot mint barátok, de már nem vagyunk együtt

– árulta el a TV2-nek.

Nem engedi el a balettet

A történtek és fizikai állapota ellenére Tóth Nikolett nem szeretne elszakadni a színpadtól és a művészettől sem, még úgy sem, hogy pontosan tisztában van vele, hogy a gerincébe ültetett fémek és csavarok miatt már biztosan nem lesz soha a régi, még ha egyszer újra lábra is áll. A tervek pedig csak úgy sorakoznak.

Nem csak balettművész, hanem balettmester is vagyok. És az már felmerült bennem, hogy nagyon szívesen tartanék balettórákat a színházban. Úgyhogy igen… biztos, hogy ha lesz rá lehetőségem, akkor ezt én szívesen csinálnám. Azért szeretnék még egy kicsit táncolni is, ha lehet… Az nagyon jó lenne…

– bizakodik a balerina.

Nem is alaptalanul, hiszen az orvostudomány az elmúlt évtizedekben már több alkalommal is sikerrel tett újra járóképessé gerincsérült betegeket külföldön, ezért a táncos és családja továbbra is rendkívül bizakodó.

Én azért kaptam ezt az egész borzalmas dolgot, mert én vagyok annyira erős, hogy ebből igenis ki tudok jönni és meg tudok gyógyulni. Az elejétől fogva igazából így állok hozzá. Minden fejben dől el, és ha az ember saját maga eldönti, hogy meggyógyul, és mindent megtesz ennek érdekében, akkor ez így is lesz. Valóra fog válni. Mindenkinek, aki hasonló helyzetben van, én azt üzenném, hogy fejben döntse el, hogy márpedig meggyógyul

– üzente a sorstársaknak.

A teljes riport ide kattintva tekinthető meg.