Megszüntethetik a zéró toleranciát Magyarországon?

Lázár János az Árpád hídnál, július elején történt halálos gázolás után már beszélt arról egy sajtótájékoztatón, hogy felülvizsgálják a KRESZT és az autós közlekedést érintő szabályozásokat.

Most viszont a 24.hu értesült arról, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium nemcsak ezekkel foglalkozik, hanem azt is vizsgálja, hogy valóban szükség van-e az alkohollal szembeni zéró toleranciára az autós közlekedésben. A minisztérium a portálnak nyilatkozva annyit erősített meg, hogy „összegyűjtik az ittas vezetéssel kapcsolatos szabályozási gyakorlatokat” külföldről, és általánosságban véve is vizsgálják „a közlekedési magatartást befolyásoló szabályokat”.

A zéró toleranciát illetően a magyar kormányon belül sincs egyetértés.

A Belügyminisztérium ugyanis először hírlapi kacsának nevezte a 24.hu kérdéseire válaszolva azt, hogy napirendre kerülhet a zéró tolerancia módosítása. A portál belügyminisztériumi forrásai szerint emögött az állhat, hogy Pintér Sándor belügyminiszter erőteljesen ellenzi azt, hogy hozzányúljanak a zéró toleranciához.

Mindeközben Nagy István agrárminiszter még 2020-ban, a villányi bornapok megnyitóján arról beszélt, hogy szeretnének párbeszédet, társadalmi vitát indítani a zéró tolerancia esetleges fellazításával kapcsolatban. Később a kijelentését a Kormányzati Kommunikációs Központ megtoldotta azzal, hogy egyelőre nem tervezik a szabályozás módosítását.

Kis mennyiségben engedélyezhetik az alkoholt?

A 2008 előtti szabályozásnál 0,8 ezrelékes véralkoholszintig volt megengedő a törvény. Nehézséget jelent, hogy

NEM EGYSZERŰ PONTOSAN MEGÁLLAPÍTANI, HOGY EGY-EGY EMBERNEK MEKKORA LESZ A VÉRALKOHOLSZINTJE ADOTT MENNYISÉGŰ ALKOHOL ELFOGYASZTÁSA UTÁN.

A Semmelweis Egyetem oldalán például van ugyan egy kalkulátor, de az is csak – mint írták – „becsült véralkoholszintet számol, nem alkalmas pontos érték megállapítására”.

Az, hogy el kell-e törölni a Magyarországon 2008-ban bevezetett zéró toleranciát, amely Európa egyik legszigorúbb szabályozásának számít, az utóbbi években több alkalommal is felvetődött már. Kollégánknak nyilatkozva két éve Bock József életműdíjas borász is beszélt erről.

A 24.hu szerint a borászok azóta is sürgetik a kormányzatot, hogy a kis mennyiségű alkoholfogyasztást engedélyezzék. Bock József és Varga Zoltán borász a 2023. márciusi Borkonferencián – amelyen a kormány képviselői is jelen voltak – a szabályozás enyhítését kérték a nyugati minták alapján. Ők a Vinoport szakportál összefoglalója szerint a borkultúra védelmével, a „jótékony élettani hatású borfogyasztás” támogatásával, illetve a csökkenő fogyasztás ellensúlyozásával érveltek akkor.

0,5 ezreléknek is örülnének

Bock József most a 24-nek azt mondta: nem ragaszkodna a 2008 előtti időszak 0,8 ezrelékes szabályozásához, megelégedne az Európában elterjedtebb 0,5 ezrelékes határértékkel. 2010 körül Magyarországon az évi borfogyasztás 23-24 liter volt fejenként. Ma 15-16 liter – mondta, hozzátéve, hogy a boripar nehéz helyzetben van jelenleg.

Bármelyik borászatot veszem figyelembe, mindegyik a tartalékait kezdi el felélni […] Ha a zéró toleranciát eltörölnék, akkor számításaink szerint évente 8–10 literrel növekedne a fogyasztás személyenként. Ha pedig emelkedne a fogyasztás, akkor a bor ára is növekedhetne. Az osztrákoknál kulturált borfogyasztás mellett nincsen több baleset, mint nálunk, a horvátoknál ugyanez a helyzet, pedig ott 0,8 ezrelék a határérték

– fogalmazott Bock József.

Mit gondolnak az emberek erről?

Nagy István 2020-as kijelentése után a Napi.hu és a Pulzus Kutató egy reprezentatív közvélemény-kutatást is készített a zéró tolerancia esetleges eltörléséről.

A felmérésből kiderült, hogy a válaszadók 58 százaléka szerint a zéró tolerancia megfelelő.

A megkérdezettek 25 százaléka azt mondta, hogy egyáltalán nem iszik alkoholt, és csupán 17 százalék nyilatkozott úgy, hogy egy pohár sör vagy bor még beleférne vezetés előtt. Vagyis – a felmérés szerint – e kérdésben az emberek egyértelműen a zéró tolerancia oldalán foglaltak állást.