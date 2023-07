Még mindig kómában van a 24 energiaitalt elfogyasztó miskolci férfi

Az RTL riportja szerint nem kizárt, hogy az energiaital túlzott fogyasztása miatt állt le hirtelen a 18 éves miskolci férfi szíve, aki ezt követően kómába esett kedden, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Farkaslyukon. Családja szerint naponta átlagosan három energiaitalt fogyasztott, emellett dohányzott is. A férfi most is kómában van, állapota kedd óta nem javult.