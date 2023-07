Nagy felmondási hullám jöhet az óvodapedagógusoknál

A státusztörvény a tanárok mellett az óvodapedagógusokat, óvónőket, illetve dajkákat is érinti, sokan készülnek elhagyni a pályát. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) szerint a mostani helyzetet a kisgyerekek is megsínylik.

A Fókusz adásában több óvodapedagógus is megszólalt, akik azt mondták, hogy szeretik a szakmájukat, de úgy érzik, muszáj váltaniuk. Nyékes Borbála most úgy érzi, nemhogy semmi változás nem lesz, hanem még rosszabb helyzetbe kerülnek óvodapedagógusként. Hozzátette, elsősorban nem a pénz miatt hagyja el a pályát, hanem az apró kegyelemdöfések miatt.

„Vannak olyan dolgok ebben a törvényben, amik számomra teljesen elfogadhatatlanok, hogy például egy 25 éves kolléga ugyanannyit keres, mint én 25 év után” – mondta Borbála, aki „bosszútörvénynek” nevezte a státusztörvényt.

Az óvodapedagógusok esetében is ugyanazok a szabályok lesznek érvényesek, mint általában a pedagógus-munkakörben dolgozóknál, hívta fel a figyelmet a PDSZ.

A szakszervezet szerint abban az esetben, ha kevesebb az óvodapedagógus, a fenntartó vagy összevonja az óvodát egy másik óvodával – konkrétan tagóvodákat szüntetnek meg –, vagy óvodai csoportokat vonnak össze, és ezáltal nagy létszámú csoportok keletkeznek, ahol az egy gyermekre jutó idő jóval kevesebb lesz, írja az rtl.hu.

A helyzet a szülők és a gyerekek szempontjából is aggasztó, mondják a helyzetre rálátó források. Már most nincs elég óvónő, és még az ősz közepén is jöhet egy felmondási hullám, amikor az éppen beszoktatott gyerek elveszítheti az óvónőjét, vagy naponta változtathatják, hogy épp melyik intézményben ki legyen az óvónő.

Utánpótlás nagyon nincs, ugyanis az óvónői pálya nem vonzza a fiatalokat. Ráadásul egyre több szakmabeli éri el a nyugdíjkorhatárt, ami azt jelenti, hogy a munkaerő kérdése jelenleg nem megoldott hosszú távon.