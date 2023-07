Nem ül a hetek óta tartó botrány a Booking szállásfoglaló cég körül. Hatalmas összegeket nem fizettek vissza ügyfeleiknek, és nem létező szálláshelyeket hirdettek. Dényi Andrea is lehetetlen helyzetbe került, mikor az utazása előtti napon derült ki, hogy a cég oldalán foglalt szállása nem létezik.

Nagy botrányt kavart, mikor kiderül, hogy Booking, az egyik legnagyobb szállásfoglaló cég, nem létező szálláshelyeket hirdet, és a bajba jutott ügyfeleinek nem fizeti ki a nekik járó pénzösszegeket.

Dányi Andrea is belefutott egy ilyen nem létező szállásba. 2022 decemberében, a karácsonyi időszakban foglalt szállást Indonéziába. A nemcsak lefoglalt, de ki is fizetett szállásról az utolsó pillanatban derült ki, hogy valójában nem is létezik.

Kaptam egy visszaigazoló mailt a Bookingtól a szállásadó elérhetőségével, akit felhívtam egyeztetni, de közölte, hogy neki ilyen szállása nem létezik. Ekkor megkértem, hogy akkor legyen szíves a visszaigazolást és az egész foglalást törölni, mire azt mondta, hogy ezt nem tudja törölni, végezzem el én, majd kinyomta a hívásomat, és blokkolta a számom

– mondta a Fókusz stábjának.

Szeretett volna segítséget kérni a Bookingtól, mivel a szerződési feltételekben a cég garanciát vállal arra, hogy azonnal keresnek egy másik szállást az ügyfélnek, ha véletlen ilyen történik, továbbá azt is vállalják, hogy a két hotel közti különbözetet kifizetik, amennyiben drágább hotelt sikerül találni.

Andrea elmondása szerint eleinte nagyon készségesek is voltak az cégnél, de végül teljesen eltűntek. Nyolc hónapja szeretné, ha kárpótolnák, és visszafizetnék a neki járó pénzösszeget, de a problémája még mindig nem oldódott meg.

Andrea feljelentést tett a rendőrségen is, továbbá megosztotta a közösségi médiában a történetét. Sokan jelentkeztek nála, akik hasonlóan vagy még rosszabbul jártak, ugyanis volt, aki több, mint egymillió forintot bukott. A szállásadó visszaküldte ugyan a pénzt a Bookingnak, de a cég nem utalta tovább az összeget.

Az is kiderült, hogy a szállás, amit Andrea lefoglalt, és amiről megtudta, hogy nem létezik, a Booking felületén még mindig elérhető. Hogy ez hogyan történhet meg, az ügyintéző azt felelte:

Úgy, hogy bárki fel tud tölteni szállást a Bookingra, és úgy néz ki, hogy ez átment az automata rendszeren.

Az ügyintéző azt is elismerte, hogy ez

mindennapos eset.

A Booking.com-ot az Index is megkereste az ügyben, azt válaszolták, hogy karbantartás miatt késtek a kifizetések, de megerősítik, hogy ezek feldolgozása megtörtént, így hamarosan a partnereknél lesznek a pénzösszegek.