Dráma a Booking.com háza táján, veszélybe kerültek a nyári foglalások

Nagy összegek nem érkeztek meg a Booking.com oldalt használó magyarok zsebébe egy fizetési fennakadás miatt. A szolgáltató már végzett a karbantartással, de a szállásadóknak még nem utalta át a pénzt, pedig ebben az inflációs környezetben ez létkérdés. Ha pedig elfogynak a tartalékaik, akkor sokan közülük kénytelenek lesznek visszamondani a nyári foglalásokat, ezt már jelezték is.

A Booking.com online szállásfoglaló oldalon nemcsak a nagy szállodaláncok, hanem a kisebb szállásadók is meghirdetik szobáikat, sokan mellékesként a főállásuk mellett.

A weboldal fizetési rendszerének karbantartása miatt azonban a szállásadók nem jutottak hozzá az őket jogosan megillető bérleti díjakhoz.

A legfájóbb talán, hogy pont a nyári szezon közepén történik mindez, amikor a legjobban pörög a turizmus, a bevételek pedig jól jönnének a magas infláció által okozott nélkülözésben.

Pénz nélkül maradtak a szállásadók

Olvasónk, aki maga is szállásadó, jelezte, hogy a Booking.com rendszerfejlesztésre hivatkozva kiadott egy közleményt, mely szerint július 1. és 11. között karbantartják az oldalt, ezért csúsznak a kifizetések részükről.

Sajnos azóta sem sikerült utalniuk senkinek, egy Facebook-oldalon írták ki ma többen is, hogy náluk is ez a probléma, és a Booking csak ígérgeti, hogy hamarosan kifizetik a díjainkat. Mi csak várni tudjuk a csodát

– fogalmazott az Index olvasója, kiemelve, hogy minden szállásadó júniusi díja bent van a Bookingnál. Ez olvasónk esetében hozzávetőleg 600 ezer forint, plusz az egész július, ami 800 ezer forintot tehet ki, és az augusztus első harmada, mivel az ő esetükben két héttel előre veszi le a vendégektől a pénzt a Booking. A szállásfoglaló platform tehát megkapja a pénzét a foglaláskor, a szállásadó pedig később kapja meg a bérleti díjat, amiből már a Booking levonta a részét.

Olvastam, hogy sokan már nem fogadják a bookingos vendégeket, mert senki nem akar ingyen dolgozni. A mi esetünkben ez nagyon nagy mínusz, mert a bevételből fizetjük a bérleti díjat, mivel nem saját lakást adunk ki. És sokan vannak így, akik nem a saját lakásukat adják ki

– fogalmazott az Index olvasója, hozzátéve, hogy a Booking Facebook-oldalán külföldiek is panaszkodnak.

Nem csak a magyarok kerültek nehéz helyzetbe

A The Sun brit lap arról számolt be, hogy rengeteg szállásadó hatalmas összegektől esett el a Booking.com „fizetési hibája” miatt. Az egy hálószobás lakását kiadó Claire Heath például több mint 2500 font, azaz hozzávetőleg 1,1 millió forintnyi bérleti díj megérkezésére vár.

A 47 éves asszony a lapnak elmondta, hogy a kis ház kiadása remek mellékes pénzforrás, amely „segít kifizetni a számlákat, mivel a megélhetési költségek jelenleg nagyon magasak”. A brit szállásadót aggasztja, hogy nem tudja, pontosan mikor érkezik meg a számlájára a pénz, és habár augusztus végéig vannak foglalva, ha nem kapja meg az elmaradt bérleti díjat, akkor le kell mondania a vendégeket.

Ez abszolút rémálom, és a Booking.com nem töri magát, hogy segítsen nekünk

– fakadt ki a brit szállásadó. A legtöbb esetben a Booking.com a vendéglátó nevében veszi át a vendégektől a fizetést. A vendéglátó pedig a vendég kijelentkezését követő tíz napon belül kapja vissza a pénzt, levonva a jutalékot és a díjakat. Most azonban vannak, akik már egy hónapnál is többet vártak, hogy az őket megillető díjhoz jussanak. A mostoha inflációs környezetben pedig rövid a cérna, több szállásadó is komolyan megfontolja a foglalások lemondását.

A Booking.com közleményét lapunk is megtalálta, ebben arról tájékoztatnak, hogy a június 1. és 25. közötti kijelentkezéssel rendelkező foglalásokat 2023. június 26-án dolgozzák fel. A június 26. és 30. közötti fennmaradó kijelentkezéseket 2023. augusztus 2-ig dolgozzák fel a júliusi kijelentkezésekkel együtt.

Olvasónk a közleménnyel kapcsolatban jelezte, hogy a karbantartás előtt egy hónappal küldték ki, és abban még arról biztosították, hogy „a június 28-tól kijelentkezett foglalások kifizetése július 24-ig megtörténik egy kombinált fizetéssel. A megszokott fizetési ütemezés várhatóan 2023. július 27-ig visszaáll”. Ehhez képest olvasónk és megannyi hasonlóképp járt szállásadó naponta kérdezi a Booking ügyfélszolgálatát a várható kifizetés időpontjáról, ám egyre későbbi dátumokat adnak meg nekik. Lapunk írásban megkereste a Booking.com-ot is, cikkünket frissítjük, amint megérkezik a cég reakciója.

Ha önt is érintette a hiba, a Booking.com partnerweboldalán hivatalos panaszt tehet.

Hogyan tehet panaszt a Booking.com-nál?

Az alábbi lépéseket kell követnie, hogy panaszt nyújtson be a Booking.com-hoz:

Nyissa meg a vitarendezési platformot.

Válassza a partner lehetőséget, és adja meg személyes adatait.

lehetőséget, és adja meg személyes adatait. Válasszon ki egy témakört, majd az üzenet részben írja le panasza részleteit – minél részletesebb információkat ad meg, annál könnyebben tudjuk megoldani a problémát.

részben írja le panasza részleteit – minél részletesebb információkat ad meg, annál könnyebben tudjuk megoldani a problémát. Kattintson a küldés gombra.

(Borítókép: AJ_Watt / Getty Images)