„Orbán Viktort megbabonázták a kínai csoda eredményei”

Tusnádfürdőn Orbán Viktor kiemelten beszélt az Egyesült Államok és Kína nagyhatalmi rivalizálásáról, amely meghatározza a következő években a világpolitikát. A miniszterelnök szerint „Kína elmozdította a világ egyensúlyát”, a jelenlegi folyamatok pedig neki kedveznek, a távol-keleti ország „egy termelési erőmű lett”, és „valójában már megelőzte az USA-t, vagy éppen ezekben a percekben előzi”. Azt is kifejtette, hogy most van a legveszélyesebb pillanatban a világpolitika: az Egyesült Államok és Kína napról napra halad az összeütközés felé, a kérdés az, hogy a két nagyhatalom el tudja-e kerülni Thuküdidész csapdáját.

A kérdést nem csupán a magyar miniszterelnök teszi fel, az Egyesült Államok és Kína vetélkedése, annak következménye, kimenetele, illetve eszkalációjának veszélye a világ többi részén is téma. Az ellenzéki pártok csak röviden reagáltak Orbán Viktor tusnádfürdői beszédére, és leginkább azt vetették a kormányfő szemére, hogy nem foglalkozott a magyar valósággal, mondandóját „semmitmondónak” vagy „kiábrándítónak” nevezték.

Az Index azonban arra volt kíváncsi, miként látják a parlamenti ellenzéki pártok a világrend átalakulását, a világban zajló nagyhatalmi rivalizálást; álláspontjuk szerint ez milyen mértékben és hogyan hat Magyarországra; milyen stratégiát kellene követni a következő években. Válaszaik érkezési sorrendje szerint ismertetjük az álláspontjukat.

Az LMP szerint Magyarország és a magyar emberek alapvető érdeke, hogy „a nagytőke feltétel nélküli kiszolgálásának véget vessünk”, jöjjön az Keletről vagy éppen Nyugatról. „Ha új világrendről beszélünk itthon, akkor erről kell elsősorban beszélnünk” – olvasható a párt közleményében.

„Mind a már hazánkban lévő, mind a behívott multinacionális nagytőke ugyanattól a szabadkereskedelem-vezérelt globális piactól, ugyanazoktól a globális ellátási láncoktól függenek. Ebben semmiféle kioltó hatás nincs, hiszen a kínai akkugyár a német BMW-nek adja el az akkumulátorát, ugyanazok az érdekeik, ugyanazokat a függéseket növelik. És ugyanazért gyakorolnak majd nyomást a magyar kormányra, ha a helyzet úgy kívánja” – közölte az LMP.

Egyébiránt a zöldpárt álláspontja az, hogy

Az MSZP is úgy látja, hogy az elmúlt évtizedben jelentős globális változásokat éltünk át, az 1990 utáni egypólusú világrend felbomlásának folyamatát.

„Az USA globális katonai elsőbbségét nem veszítette el, a gazdasági és technológiai vezető szerepen azonban már Kínával osztozik. Az utóbbi területen az Európai Unió is ott verseng a dobogóért, miközben India, Oroszország és más hatalmak is hatással vannak egyes globális vagy regionális politikai kérdések kezelésére. A többpólusúvá átalakuló, új világban élesedik a küzdelem a befolyási övezetekért és az erőforrásokért, ami elkerülhetetlenül a nemzetközi politikai, gazdasági, katonai szembenállás fokozódásához, konfliktusok kialakulásához vezet. Az MSZP ellenez minden erőszakos, háborús cselekedetet. Elítéli Oroszország Ukrajnával szembeni agresszióját” – közölte a szocialista párt.

Az Indexnek küldött válaszukban hozzátették: Magyarország az euroatlanti szövetség tagja, a NATO- és EU-tagságunkat népszavazás útján döntöttük el, a magyar társadalom elsöprő többsége pedig a mai napig támogatja az ország tagságát.

Ahogy eddig is, az MSZP álláspontja az, hogy a globális változások kihívásaira – a magyar érdekeket is kiemelten figyelembe véve – közös megoldásokat kell találni az ország szövetségeseivel.

Közösen, a kialakuló új hatalmi központok egyikévé kell formálnunk egy megerősödő, egységesülő Európát. Európa csak szuverén, példaértékű modellként vehet részt az új globális rendszer alakításában. A fojtogató egyenlőtlenségek, a szegénység, a klímaválság negatív következményeinek leküzdésében és a háborús helyzet megoldásában Európának jelentős szerepet kell vállalnia. Összetartóbb Európára van szükség. Meg kell valósítani a szociális Európát! Szociáldemokrata alapértékeinkből adódik, de geopolitikai érdekünk is a szegénység, a kiszolgáltatottság elleni küzdelem, mint ahogy a tisztességes bérek, munkakörülmények, szociális és környezeti normák kialakítása és a partnerség központi elvárássá tétele is alapvető érdekünk

– olvasható az MSZP közleményében.

A szocialista párt szerint nem lehet, hogy az európai társadalmak szétszakadjanak, illetve állampolgáraik kiszolgáltatott helyzetben éljenek, mert ez a populista politika melegágya, ami aláássa a stabil, egységes Európa megerősítését, és így a fenntartható békét is. Az MSZP leszögezte, hogy elkötelezett támogatói az EU további bővítésének, a cél „egy békésebb, igazságosabb és biztonságosabb jövőt ígérő világ kialakítása”.

A Momentum szerint a gazdasági rivalizálás a jelenlegi világrend alapvető mozgatórugója, így teljesen természetes, hogy folyamatos a verseny a világ vezető nagyhatalmai között, gazdasági és technológia kérdésekben is.

„Hazánk egyértelmű érdeke, hogy azon együttműködési rendszerek, amelyekben Magyarország is benne van, minél előkelőbb helyen szerepeljenek a gazdasági termelékenységi, fogyasztási és jóléti listákon. Az elmúlt évek magyar külpolitikája sajnos tévútra vezetett minket. Ennek eredménye az, hogy szövetségeseink bizalmatlanok a magyar kormánnyal szemben, fenntartásokkal kezelik a Magyarországnak szánt fejlesztési forrásokat. Továbbá pedig a kormány által körbetáncolt keleti országok többnyire csak túlárazott, még el nem készült és környezetszennyező beruházásokat hoztak hazánkba, például: Paks II., Budapest-Belgrád vasútvonal, kínai akkugyárak, orosz gázbiznisz” – közölte az ellenzéki párt, amely azt is megjegyezte, hogy a felsoroltak, és „a folyamatosan ellenséges politikai kommunikáció” miatt állítják:

A Momentum álláspontja az, hogy Magyarország érdeke egy szilárd és prosperáló szövetségi rendszer fenntartása. A párt azonban hozzátette: bezárni sem szabad az ajtót az olyan befektetők előtt, akik valóban érdemesek lehetnek arra, hogy értékteremtő beruházásokat hozzanak Magyarországra.

A Párbeszéd – Zöldek is azon az állásponton van, hogy a globalizáció és a technológiai fejlődés miatt jelentős gazdasági átrendeződésnek lehetünk tanúi.

– olvasható a zöld párt közleményében.

Akárcsak az MSZP, a Párbeszéd – Zöldek is amellett érvel, hogy az Európai Uniónak vezető nagyhatalommá kell érnie: nagy vásárlóerővel bíró piaca és szabályozásai révén normatív hatalomként így is jelentős hatást fejt ki, mint például a környezetvédelmi, emberjogi vagy technológiai kérdésekben. Ugyanakkor a párt szerint ez kevés, hosszú távon az EU-nak az USA partnerévé kellene nőnie, amihez két dolog elengedhetetlen: az egységes külpolitika és a stratégiai védelmi képességek (közös hadsereg) erősítése a NATO-n belül.

„Magyarországnak mindebben a céljai: erős Európa – hiszen ez védelmet, tőkét és piacot egyaránt jelent nekünk –, tudásintenzív gazdaság és zöldátállás. Azonban bármilyen nagyhatalmi átrendeződés zajlik is, nem sokat ér, ha közben tombol az ökológiai és klímaválság, az emberiség pedig jó úton halad afelé, hogy felélje a Föld erőforrásait. Ebben a helyzetben az aktuális nagyhatalomnak is csak a legrosszabb juthat” – tette hozzá közleményében a zöldpárt.

A Párbeszéd – Zöldek szerint fontos lenne, hogy a nagyhatalmak együttműködjenek, együtt tegyenek az ökológiai és klímaválság mielőbbi kezeléséért.

A Mi Hazánk szerint teljesen nyilvánvaló, hogy Kína a közeljövőben gazdaságilag lehagyja az Egyesült Államokat.

Ez mindenképpen bekövetkezett volna, de az ukrajnai háborúval kapcsolatos nyugati szankciós politika felgyorsította ezt a folyamatot, hiszen Kína olcsón jut hozzá az orosz energiaforrásokhoz. Katonailag még sok idő kell Kínának, de ezen a téren is igyekszik felzárkózni, Oroszország pedig továbbra is egy atomhatalom, amelyet egyáltalán nem tudtak térdre kényszeríteni. A BRICS már mutatja is, hogy kik lesznek a tagjai az új erőközpontnak. Szükségszerűen kétpólusúvá válik a világ, amely a világháború lehetőségét is magában hordozza, de arra is van esély, hogy békésen alakul át a világrend, hiszen a nemzetközi pénzügyi körök és persze a Világgazdasági Fórum is mindkét szövetségi rendszerrel üzletel