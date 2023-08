Kőkeményen üzent Magyarországnak az Egyesült Államok

Mint arról az Indexen beszámoltunk, augusztus 1-jén az Egyesült Államok bejelentette, hogy biztonsági aggályokra hivatkozva változtat a Magyarország számára előírt vízumszabályokon.

Az amerikai vízummentességi program keretében a részt vevő országok állampolgárai turisztikai vagy üzleti céllal akár kilencven napra utazhatnak vízum nélkül az Egyesült Államokba, amiért Magyarország is része volt a vízummentességi programnak (Visa Waiver Program, VWP), ehhez csak egy úgynevezett elektronikus utazási engedélyezési rendszerre (ESTA, Electronic System for Travel Authorization) van szükségük.

Azonban augusztus 2-ától kezdve amiatt, mert 2011 és 2020 között az Egyesült Államok szerint a magyar állam nem világította át kellően az ez idő alatt kiadott útlevelek személyeit,

az ESTA érvényessége az eddigi két évről egy évre csökkent, ráadásul az mindössze egyszeri belépésre jogosít.

Az ATV Híradója az üggyel kapcsolatban megkereste Magyarország korábbi ljubljanai nagykövetét, illetve a parlamenti és EP-képviselő Szent-Iványi István külpolitikai szakértőt, aki a kialakult helyzettel összefüggésben úgy fogalmazott a tévécsatornának:

az Orbán-kormány egyre ellenségesebben viszonyul az Egyesült Államokhoz és a Nyugathoz, a mostani amerikai módosítás pedig valójában egy üzenet.

Szent-Iványi úgy látja, Orbán Viktor miniszterelnök idei tusványosi beszédében is az Egyesült Államok és Kína közül egyértelműen utóbbi oldalára állt, és szerinte Amerika a mostani lépéssel jelzett: ha a magyar kormány ilyen politikát folytat, akkor annak következményei lesznek.

Amerikai külügyi szóvivő: Magyarország nem felel meg az elvárásoknak

Matthew Miller, az amerikai külügyminisztérium szóvivője egy sajtótájékoztató keretében magyarázta el, hogy mi állhat az amerikai döntés mögött. Az MTI szemléje szerint Miller kijelentette,

egyedül a vízumprogramnak való megfelelés volt a döntés szempontja, és az amerikai kormány tudomása szerint bűnözők is magyar útlevélhez jutottak.

Hozzátette, azért 2011 és 2020 közötti időszakban kiadott útlevelek kapcsán jár el így az Egyesült Államok, mert Magyarországon 2020-ban vezették be a biometrikus útlevelet, és az amerikai állam szerint az azelőtti időszakban a magyar állampolgárságért folyamodók átvilágítása és személyazonosságának az ellenőrzése nem volt megfelelő.

Arra a kérdésre, hogy van-e tudomása arról, hogy magyar útlevéllel bűnözők bejuthattak-e az országba, az MTI szerint nem válaszolt, ugyanakkor Miller hangsúlyozta, hogy a döntés mögött elsősorban szakpolitikai okok állnak, a Biden-adminisztráció azt vette figyelembe, hogy voltak, akik szigorú átvilágítás nélkül jutottak útlevélhez, miközben a magyar kormány a felvetett amerikai aggályokra nem reagált.

Pintér Sándorék szerint Amerika a magyar állampolgárokon áll bosszút

Mint arról szintén beszámoltunk, az ügy kapcsán a Pintér Sándor vezette Belügyminisztérium reagált, amiben azt állították, az Egyesült Államok a kettős állampolgársággal rendelkező külhoni magyarok adatait követelte Magyarországtól, amire a magyar kormány nem volt hajlandó, mert a külhoni magyarok biztonsága a tét.

A lapunknak eljuttatott rövid közlemény szerint ezért Joe Biden amerikai elnök kormánya a magyarokon áll bosszút.

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár az RTL-nek azt mondta, hogy az amerikai kormányzat a külhoni magyar kettős állampolgárok adatainak megosztását kérte, de ez lehetetlen.

Joe Biden kormánya azt gondolta, hogy emiatt szigorítani kell. Lelkük rajta. Mi a korábbiakban megszokott őszinte együttműködés jegyében készülünk a velük való együttműködésre

– fogalmazott.

Hozzátette azt is, hogy az amerikaiak „mindent” tudni akartak a külhoni személyekről, és ez „elfogadhatatlan” lett volna. Végül azt is közölte, nem rajtuk múlik, hogy sikerül-e megoldani ezt a problémát, mert az amerikaiakkal eddig is megosztottak minden adatot, amely „a magyar állampolgárok biztonsága szempontjából” megadható volt.

Az amerikai nagykövetség közleménye ezzel szemben arra vezeti vissza a döntést, hogy 2011 és 2020 között a magyar kormány egyszerűsített honosítási eljárás keretében közel egymillió ember számára adott magyar állampolgárságot a személyazonosságukra vonatkozó megfelelő biztonsági ellenőrzés nélkül, azaz nem kizárólag a külhoni magyarokra, hanem a letelepedési kötvény kapcsán állampolgárságot szerzetteknek is közük lehet az amerikai döntéshez.

Tekintettel a magyar kormány azon döntésére, mely szerint nem kezelte hiánytalanul az egyszerűsített honosítási eljárásból származó biztonsági kockázatokat, a Vízummentességi Programban (röviden VWP) való részvételi eljárások minden magyar útlevéllel rendelkező számára módosulnak

– fogalmazott az amerikai nagykövetség.

Mint arról beszámoltunk, az amerikai lapok információi szerint 2018-ban például közel 700 magyar állampolgársággal nem rendelkező ember jutott a magyar útlevélhez, akik közül 65-en az ESTA következtében még be is jutottak Amerikába. A Washington Postnak névtelenül nyilatkozó amerikai tisztviselő szerint több százezer útlevéllel kapcsolatban merülhet fel biztonsági kockázat, mivel olyan személyek is magyar útlevél birtokában lehetnek, „akik bűnözők, és veszélyt jelentenek” az Egyesült Államok biztonságára.