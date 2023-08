Ezért korlátozza valójában az Egyesült Államok a magyarok vízummentességét

Kedden derült ki, hogy az Egyesült Államok korlátozza a magyar útlevelek vízummentességét. Az amerikai kormányzat eddig részletesebben meg nem nevezett biztonságpolitikai okokra hivatkozott, azonban egy amerikai lap cikkéből kiderült, mi is lehet a konkrét probléma. Mindeközben a magyar kormány nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára is reagált az eseményekre.

Először a Politico című lap írása alapján számoltunk be arról, hogy az Egyesült Államok korlátozta Magyarország részvételét vízummentességi programjában a 2011 és 2020 között kiadott új útlevelekkel kapcsolatos biztonsági aggályok miatt.

A vízummentességi programban részt vevő országok állampolgárai turisztikai vagy üzleti céllal akár kilencven napra utazhatnak vízum nélkül az Egyesült Államokba, és ehhez csak egy úgynevezett elektronikus utazási engedélyezési rendszerre (Electronic System for Travel Authorization – ESTA) van szükségük. A keddi döntés értelmében ez a lehetőség nem szűnik meg teljesen, de már csak az adott személyek online profilozásának (amelyre a vízummentes utazáshoz van szükség) megtörténte utáni egy évben lesz rá lehetőség, és mindössze egyszer lehet ezt igénybe venni.

Az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége azt állította, hogy 2011 és 2020 között a magyar kormány egyszerűsített honosítási eljárás keretében közel egymillió ember számára adott magyar állampolgárságot a személyazonosságukra vonatkozó megfelelő biztonsági ellenőrzés nélkül, és hiába kérték tőlük az adataikat, nem kapták meg. A Belügyminisztérium erre azt írta, hogy szerintük Joe Biden kormányzata „bosszút áll” a magyarokon.

Több tucat kétes alak jutott be az Egyesült Államokba magyar útlevéllel

Hogy amerikai részről pontosan milyen aggályok vetődtek fel, az a The Washington Post cikkéből derült ki. Megjegyezték, a lépésre abban az időszakban került sor, amikor Budapest és Washington között az ukrajnai háború miatt egyébként nézeteltérés van, és a Nyugaton egyre többen tartanak az oroszok kémkedésétől.

A hírlap szerint a magyar útlevelekkel már évek óta visszaéltek egyesek. Ezzel kapcsolatban idéztek egy 2018-as belbiztonsági dokumentumot is, amely szerint mintegy 700, magyar állampolgársággal nem rendelkező ember juthatott hozzá jogosulatlanul magyar útlevélhez és hamis személyazonossághoz, és

közülük legalább 65 ember be is jutott az Egyesült Államokba a vízummentességnek köszönhetően.

A lapnak egy névtelenséget kérő amerikai tisztviselő is megerősítette, hogy valóban a 2011 és 2020 közti útlevelekkel volt problémájuk elsősorban. Állítása szerint a magyar kormányzat 2020 után már szigorúbban ellenőrizte azt, hogy kiknek adnak útlevelet, de az amerikai kormányzat ezenkívül még azt is kérte, hogy ellenőrizzék és igazolják azoknak a személyazonosságát, akiknek a megelőző években útlevelet adtak.

Súlyos biztonsági kockázatok több százezer útlevélnél

Az említett tisztviselő szerint a kormány ezt nem tette meg, és ezáltal olyan személyek is magyar útlevél birtokában lehetnek, „akik bűnözők, és veszélyt jelentenek” az Egyesült Államok biztonságára.

Nagyon súlyos biztonsági kockázatok állnak fenn több százezer útlevéllel összefüggésben, amelyeket megfelelő személyazonosság-ellenőrzési követelmények nélkül állítottak ki

– mondta a névtelenséget kérő tisztviselő a The Washington Postnak.

Mindeközben David Pressman nagykövet is nyilatkozott, és ugyancsak azt mondta, hogy a keddi „szerencsétlen döntést” azért kellett meghozniuk az útlevelek vízumkorlátozását illetően, mert a magyar kormány tétlen maradt azokkal a biztonsági problémákkal kapcsolatban, amelyeket már több éve és több kormányzati ciklusban jeleztek nekik – mondta.

A magyar kormány államtitkára szerint a másik oldalon pattog a labda

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár az RTL-nek azt mondta, hogy az amerikai kormányzat a külhoni magyar kettős állampolgárok adatainak megosztását kérte, de ez lehetetlen.

Joe Biden kormánya azt gondolta, hogy emiatt szigorítani kell. Lelkük rajta. Mi a korábbiakban megszokott őszinte együttműködés jegyében készülünk a velük való együttműködésre

– fogalmazott.

Hozzátette azt is, hogy az amerikaiak „mindent” tudni akartak a külhoni személyekről, és ez „elfogadhatatlan” lett volna. Végül azt is közölte, nem rajtuk múlik, hogy sikerül-e megoldani ezt a problémát, mert az amerikaiakkal eddig is megosztottak minden adatot, amely „a magyar állampolgárok biztonsága szempontjából” megadható volt.

(Borítókép: Epsilon / Getty Images)