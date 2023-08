Mint előzőleg megírtuk, az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán számolt be egy esetről, hogy egy 70 év körüli nő Százhalombattán elesett, elvesztette eszméletét, de csak ötéves unokája volt a közelben. A kislány nem esett pánikba, megpróbálta felkelteni nagymamáját, majd amikor nem járt sikerrel, rögtön segítségért telefonált.

A kislánnyal most a TV2 Tények című műsora készített interjút. „Mama elájult. Beverte a fejét, nagyon véres volt [...] s hogyha én nem lennék, mamának elvesztették volna az életét” – mondta a kislány, aki arról is beszélt, hogy a 112-es általános segélyhívón kért segítséget, majd az édesanyját is felhívta.

A mentésirányító kérésére megvizsgálta, hogy nagymamája lélegzik-e. Mint kiderült, igen, és ezután az édesanyja is megérkezett a helyszínre, ő helyezte stabil oldalfekvésbe az idős nőt, párnát tettek a feje alá és vigyáztak rá. Később a mentősök is a helyszínre érkeztek.

Hát olyan szinten büszkék vagyunk rá, hogy most elég nehéz lesz, hogy ne sírjam el magam

– mondta az édesapa az interjú közben, majd hozzátette: bár a helyiek a kislányát tartják hősnek, de szerinte valójában nemcsak neki, hanem 6-7 másik embernek, a mentősöknek is köszönhető az, hogy megmentették a nagymama életét.

Két éve Hőgyészen történt egy hasonló eset, amikor egy ötéves kisfiú hívta ki édesanyjához a mentőket.