Leszólta férfiasságát, ezért ölte meg párját az angyalföldi gyilkos

Ahogy arról korábban is írtunk, július 13-án éjjel holtan találtak egy fiatal nőt angyalföldi lakásában. A gyanúsított férfi ellen azonnal hajtóvadászatot indítottak, és rövidesen el is fogták óbudai rejtekhelyén.

Először azt gondolták a hatóságok, féltékenységből ölte meg a 27 éves nőt T. Róbert, ugyanis M. Petra egyik ismerőse azt állította, a férfi nagyon féltékeny és birtokló volt a kapcsolatuk alatt.

Most azonban fény derülhetett az igazságra,

HIÚSÁGA MEGSÉRTÉSE GERJESZTETTE ÉKTELEN HARAGRA A 35 ÉVES FÉRFIT, ÉS MIVEL A NŐ SZAKÍTANI IS AKART VELE, BRUTÁLISAN MEGGYILKOLTA.

A Blikk úgy tudja, a férfi maga vallotta be mindezt a nyomozóknak, miután elfogták. A lap forrásai szerint az emberölésnél nemcsak a kés, hanem a kalapács használata is kísértette T. Róbertet. Az áldozat holttestén pedig találtak olyan sérüléseket, amelyek arról árulkodnak, hogy be is vetette ezt az eszközt.

Egy pszichológus elemzése szerint az ilyen típusú becsmérlés heves reakciót válthat ki bármelyik férfiból. Azonban hozzátette,

a háttérben meghúzódó személyiségzavar, az impulzuskontroll sérülése vezet ahhoz, hogy elfogadhatatlan módon próbálja visszaépíteni valaki a megtépázott tekintélyét.

Az angyalföldi gyilkos elvesztette a fejét

Somos Zoltán, a gyilkos ügyvédje szerint egy féltékeny emberről van szó, aki elvesztette a fejét. Biztosnak tartja, hogy a férfinak nem volt célja az anyagi haszonszerzés, hiszen a bűntett helyszínéről semmilyen értéket nem vitt magával, annak ellenére, hogy információi szerint még tartozásai is vannak.

Hogy mi robbantotta ki a cselekményt, azt összességében kell vizsgálni. Alapvetően féltékeny típusú emberről van szó

– tette hozzá.

„Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.”