Óriási viharok érkeznek az ország egyes részein

A legfrissebb időjárási előrejelzés szerint péntek délután három vármegyében különösen intenzív viharokra kell számítani.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat

heves zivatarok veszélye miatt másodfokú, narancs riasztást adott ki Békés, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar vármegye területére.

Az érintett területeken a villámlások mellett a jégeső is kockázatot jelenthet. A heves zivatarokat akár 90 kilométer per órás széllökések is kísérhetik.

Mint írták, az ország keleti részein egyre nagyobb területen alakulhatnak ki heves zivatarok. Délnyugat felől egy kiterjedt, heves zivatarrendszer érkezhet. Az éjjeli zivatarok valószínűleg nem érintik majd az egész országot. A vihar szombat hajnalra észak felé hagyja el a térséget.

Az Időkép szerint péntek délután néhol már gyülekeztek is a borús fellegek.

A portál szintén azt írta, hogy elsősorban a Dunántúlra és keletre érkezhetnek többfelé zivatarok a délutáni, kora esti órákban.

Ugyanakkor esély mutatkozik arra is, hogy délkeleten is kialakuljanak zivatarok, melyek a Tiszántúlon észak felé haladhatnak tovább

– tették hozzá.

Ahogy beszámoltunk róla, szombaton is zivatarokra és záporokra kell számítanunk, néhol akár erősebb viharok is lehetnek. A kialakuló záporok, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a szél. A nappali maximumok az ország nyugati tájain 20 fok, keleten 33 fok körül alakulnak majd.

Az orvosmeteorológia szerint a hidegfront miatt dekoncentráltság és kialvatlanság jelentkezhet, az idősek, szívbetegek és a légzőszervi megbetegedésekben szenvedők panaszai is tovább fokozódhatnak. A front miatt fejfájás, és izom- és hasi görcsök is jelentkezhetnek, valamint az infarktus veszélye is megnő.