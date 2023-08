Itt az utolsó esély a tanévkezdésre az egyetemen

Míg régebben jellemzően önköltséges képzésekre való bejutásra volt lehetőség az augusztusi pótfelvételi eljárás keretében, addig az államilag finanszírozott szakok 2020 óta kibővített listájával évente több mint kétezer diáknak volt lehetősége az utolsó pillanatban, augusztusban is bekerülni a szeptemberben induló ösztöndíjas képzésre, nagyjából négyezren pedig önköltséges formában tanulhattak tovább.

Az idei felvételizők aránya nagyjából 30 százalékkal haladja meg az elmúlt három évben a felsőoktatásba jelentkezők számát. Az arányokat tekintve most 10 ezerrel több diák nem jutott be a ponthatárok kihirdetése után, korábban nagyjából 23-25 ezer volt a sikertelenül felvételizők aránya, idén 8 ezerrel többen vannak.

A 126 ezer jelentkező közül 95 ezren nyertek felvételt, 2021-ben és 2022-ben közel 100 ezerből 75 ezren jutottak be, 2020-ban 91 ezerből 68 ezren. A pótfelvételin ugyanakkor nagyobb eséllyel kerültek be, rendre 8,5-9,5 ezer diákból valamivel több mint 6 ezren a felsőoktatásban folytathatták tanulmányaikat a pótfelvételi ponthatárának kihirdetését követő héten.

A pótfelvételi szabályai

2023-ban a pótfelvételi ponthatárait augusztus 28-án hozzák nyilvánosságra a felvi.hu-n.

A felvettek a felvételi határozatot, a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat a felsőoktatási intézménytől kapják meg 2023. szeptember első napjaiban

– osztotta meg az Oktatási Hivatal.

A pótfelvételi eljárásra csak azok jelentkezhetnek, akik idén az általános felvételi eljárás során sehova sem nyertek felvételt. A Felvi.hu oldalán az E-felvételi rendszeren keresztül lehet pályázni egyetlen szakra, ennek ugyan államilag térített és önköltséges formája is megjelölhető.

Idén augusztus 6. (vasárnap) éjfélig nyújtható be a jelentkezés.

Fontos arra is figyelni, hogy eddig a határidőig ezt érvényesíteni kell az Ügyfélkapun keresztül is. Ha a pályázathoz egyéb dokumentumok beküldését is elvárják, azt is a megadott időpontig kell feltölteni. Vannak olyan képzések, amikhez alkalmassági, gyakorlati, felvételi vizsgát írnak elő – elsősorban mesterképzéseknél –, ennek időpontját az intézmények hirdetményben közlik, külön értesítést nem küldenek erről.

Milyen szakokra lehet jelentkezni?

A pótfelvételi eljárásban alapképzések, osztatlan képzések, mesterképzések és felsőoktatási szakképzések is szerepelnek. A meghirdetett szakok többsége önköltséges, de sok állami finanszírozott is van a listákon, elsősorban azokat hirdetik meg a felsőoktatási intézmények, amelyeket nem tudtak feltölteni. Olyan szakokat is lehet találni, amik nem szerepeltek az általános felvételi kínálatában: a Nemzetközi Közszolgálati Egyetem közszolgálati kommunikációs mesterképzése és az Óbudai Egyetem sportközgazdász, infrastruktúra-építőmérnöki mesterszak és kiberbiztonsági mérnök alapképzésük szintén ilyen újdonság – emelte ki az Eduline.

Tavaly jogászképzésre 432-en, gazdálkodási és menedzsment szakra 315-en, gyógypedagógiára 222-en, kereskedelem és marketingre 195-en, óvódapedagógus szakra 145-en, tanító szakra 116-en kerültek be a pótfelvételi eljárás keretében az összes 5128, alap- és mesterképzésre jelentkező közül.

A legnagyobb egyetemek mind hirdetnek pótfelvételit, köztük 35 intézménybe állami ösztöndíjas képzésre is be lehet nyújtani a jelentkezést agrár, hitéleti, műszaki, orvosi egészségügyi területre, főként ápolóképzésre, és rengeteg tanári, valamint természettudományi szakra. Önköltséges formában 47 egyetem 15 szakterületére lehet bekerülni, köztük a legnépszerűbb jogász- és közgazdászképzésekre, de van, ahol a szintén közkedvelt kommunikáció szakot is meghirdették.

Ilyen eséllyel indulnak az ösztöndíjra pályázók

A hagyományos felvételi eljárás keretében is meghirdetett szakoknál az előírás szerint nem lehet alacsonyabb a ponthatár a 2023. július 26-án kihirdetetteknél.

Tavaly a 8359 pótfelvételiző közül magyar állami ösztöndíjas képzésre 2306-an jutottak be, azaz 38 százalékuk folytathatta térítésmentesen tanulmányait. Közülük a legtöbben, 606-an pedagógusképzésre kerültek be, a második legnagyobb létszámmal, 356 fővel a műszaki területen tanulhattak tovább ösztöndíjjal, az agrár, az informatikai, a gazdaságtudományi és az egészségtudományi szakokon pedig 200-200-an.

A felsőoktatási intézmények közül a legtöbb – 200-as létszámot meghaladó – hallgatót államilag támogatott képzésre a Debreceni Egyetem vett fel, 251-en nyertek itt felvételt 2022. augusztusban, a Pécsi Tudományegyetem pedig 239 ösztöndíjast vett fel a pótfelvételi eljárásban. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Szegedi Tudományegyetemen, az Óbudai Egyetemen, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen is bőven 100 feletti jelentkező kezdhette meg ilyen formában a tavaly szeptemberi tanévet.

Ebben az évben ezt jóval meghaladó létszámra hirdettek meg ezek az egyetemek pótfelvételit.

Emellett a Budapesti Gazdasági Egyetem három karára, marketing, turizmus, nemzetközi gazdálkodás és kommunikáció szakára is lehet jelentkezni, de még a Semmelweis Egyetemre is be lehet kerülni pótfelvételivel az egészségügyi szervező, gondozó vagy ápoló szakra. A számokat tekintve a hiányszakmák képzésére még állami térítéses formában is be lehet kerülni, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 1553, a Miskolci Egyetemen, a Pécsi Tudományegyetemen 699, a Szegedi Tudományegyetemen 2475, a Debreceni Egyetemen 1562, a győri Széchenyi István Egyetemen 1854 az ösztöndíjas szakokra a pótfelvételin felvehetők száma.

