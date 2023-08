Az elmúlt pár napban nemcsak Magyarországon, hanem a környező országokban is felhőszakadások, özönvízszerű esőzések alakultak ki. Több folyónkon korábban is árhullám alakult ki, amelyek hamarosan elérhetik Magyarországot is.

A Dráván és Murán is hatalmas árhullám érkezik, ugyanis hazánktól nyugatra, délnyugatra is óriási esőzések alakultak ki az elmúlt napokban a két folyó vízgyűjtőjén is – írja az Időkép. Emiatt a III. fokú árvízvédelmi készültségi szintet is meghaladja majd a vízszint,

a Dráván helyenként rekordközeli vízállás is kialakulhat.

A Mura Letenyénél, valamint a Dráva Őrtilosnál vasárnap éjjel tetőzhet – írták. Ezután, a jövő hét első felében a Dráva napról napra máshol érheti el a legmagasabb vízállását, ahogy az árhullám halad a folyón, míg végül a Dunába nem torkollik.

A jövő héten Barcsnál az 550 cm-es vízállást is elérheti a folyó vízszintje a tetőzéskor, ami azt jelenti,

hogy majdnem 7 méterrel lesz magasabb a vízállás,

mint tavaly tavasszal a kevésbé csapadékos időszakban.

A szomszédban már küzdenek az árvíz ellen

A Szlovénia felől érkező árhullám Horvátországban is komoly gondokat okoz, meg is kezdték az árvíz elleni felkészülést – írja az index.hr. Az árhullám Muraköz és Varasd megye egyes részeit érintette.

A Száva több helyütt is kiöntött. A Mura vízállása 500 centiméteren tetőzik, ami alig marad el a 2014-es rekordtól. Károlyvárosban megkezdték az árvíz elleni védekezés előkészítését.