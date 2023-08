Halálos veszély, rendkívüli állapot, evakuációk – a szomszédos országokban is pusztít a vihar

A péntek éjjeli extrém időjárás nemcsak Magyarországon, hanem több szomszédos országban is nagy károkat okozott.

Az éjjel egy erős vihar csapott le Magyarország jelentős részén. Hajnalban Budapesten és környékén, valamint Nógrádban okozott jelentős károkat a vihar. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak, a vonatközlekedésben több helyen is fennakadások vannak a kidőlt fák miatt.

A szomszédos országok egy részében – főként a nyugati országokban – is hasonló helyzet alakult ki. Az osztrák Kronen Zeitung azt írja, hogy elsősorban Karintia tartományt sújtotta a vihar,

és attól tartanak, hogy a tartomány központjában, Klagenfurtban átszakadhat egy gát.

A Viktring nevű városnegyedben lévő Sattnitzdamm átszakadásának veszélye miatt polgárvédelmi riasztást is elrendeltek, és a közelében már homokzsákokat pakolnak, felkészülve a legrosszabbra. Mindeközben a lakosságot is figyelmeztették a veszélyre.

Ugyanígy tettek a Karintia délkeleti részén fekvő Eisenkappel-Vellachban, ahol Elisabeth Lobnik polgármester egy drámai üzenetet tett közzé:

Kérem, maradjanak otthon, mert halálos veszély fenyeget!

A település közelében lévő folyó ugyanis kiöntött, és sárlavinától is tartanak. Egy másik karintiai településen, St. Paul im Lavanttalban pedig már meg is kezdődött az evakuáció a heves esőzések miatt: eddig 70 házat kellett kiüríteni. Ezenkívül a klagenfurtvidéki járásban és egy Waidisch nevű faluban is evakuálni kellett jó néhány embert.

Karintia mellett Stájerországban is kiöntöttek a folyók néhány helyen. A meteorológusok arra számítanak, hogy nem javul egyhamar a helyzet.

Halálesetek és óriási károk Szlovéniában, Horvátországban is megemelkedett a Száva vízszintje

A minap már írtunk arról, hogy Szlovéniában komoly károkat okozott a vihar.

Azóta halálos áldozata is volt az extrém időjárásnak: eddig legalább három ember vesztette életét az országban. Egyikük szlovák állampolgár, míg a másik két ember holland volt, és mindannyian Kranj város térségében haltak meg. A haláluk pontos okáról, részleteiről egyelőre nem adtak tájékoztatást a hatóságok.

A horvát Index.hr szerint Cille városának környékéről, a Savinja folyó mentén mintegy 4000 embert kellett evakuálni még tegnap délután az áradások miatt. Az árvíz autókat is elsodort, és még arra is volt példa, hogy a bajbajutottakat egy katonai helikopterrel kellett kiemelni.

Robert Golob miniszterelnök rendkívüli állapotot hirdetett, és azt mondta, hogy

Szlovéniát olyan súlyos, katasztrofális természeti csapás érte, mint még soha.

„Már most tudjuk, hogy a kár rekordméretű lesz, valószínűleg az eddigi legnagyobb a független Szlovénia történetében – mondta a kormányfő egy sajtótájékoztatón.

Premier dr. Robert Golob: "Rad bi izrazil iskreno zahvalo vsem, ki znotraj sistema zaščite in reševanja pomagajo ljudem. V Sloveniji imamo najboljši sistem ta zaščito in reševanje v Evropi. Zato lahko v prihodnost zremo v optimizmom." @URS_ZR pic.twitter.com/dERCTlijuM — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) August 4, 2023

A Száva folyó ugyancsak több helyen kiöntött, annak a vízszintje Szlovéniában szombat reggel érheti el a csúcsot.

Ami Horvátországot illeti, ott egyelőre viszonylag jó a helyzet. Ugyanakkor a Száva vízszintje megemelkedett, és Zágrábban már attól tartanak, hogy kiönthet a folyó.

Több utat le is zártak, és néhány buszjárat közlekedését is módosítani kellett a veszély miatt. A Száva mellett a Mura folyónál is készültség van, árvízvédelmi intézkedéseket tettek a hatóságok.