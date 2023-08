Az V. kerület polgármestere védelmébe vette az államosított fővárosi területeket

A Fővárosi Törvényszék szerint alkotmányellenesen államosították 2022. augusztus 1-jével a fővárosi Podmaniczky, Vörösmarty és Széchenyi teret, amelyeket a V. kerületi önkormányzat kapott meg vagyonkezelésbe. Az joghatóság azért fordult az Alkotmánybírósághoz, hogy az mondja ki, alaptörvény-ellenes az államosítást lehetővé tevő törvény.

A Fővárosi Önkormányzat korábban ezt feltételezve perelte be az államot. Az anomáliára a kormány-előterjesztésben előzetesen a Pénzügyminisztérium is felhívta a figyelmet, azt hangsúlyozva, hogy a tulajdonjog elvesztése a főváros részére megkérdőjelezhető módon ellentételezett, valamint ez az önkormányzati tulajdonjog Alaptörvényben foglalt megsértésével is járhat.

A napokban Karácsony Gergely főpolgármester jelezte, hogy továbbra is igényt tart a városvezetés az elvett ingatlanokra, és kiemelte, ezt mindenek előtt a Széchenyi tér tervezett felújítása miatt kéri. Hozzátette, a kerület vezetése adminisztratív eszközökkel akadályozza ezt a tervezést.

A Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester által vezetett V. kerületi önkormányzat a Magyar Nemzetnek reagálva ezt visszautasította, kiemelve, hogy teljes körűen együttműködtek a tavalyi államosítás előtt a fővárossal a Széchenyi István tér és a József Attila utca megújításának tervei elkészítésében. A problémát Belváros-Lipótváros Önkormányzata abban látja, hogy elképzeléseit, kéréseit a főváros nem kívánta beépíteni a tervekbe, így

a fővárosi tervek a kerületi kérés ellenére nem terjednek ki az Eötvös tér területére, nem terjednek ki a 2-es villamos Széchenyi tér megállójának területére, ellenben az MTA épülete előtt egy mélygarázs lejáró elhelyezését tartalmazzák,

a Gresham palota előtti mélygarázs lejáratát és annak elválasztó hatását továbbra is megtartják, nem teremtenek megfelelő Duna-kapcsolatot és a zöldfelület mérete sem elegendő. A lapnak azt írták, 2022. augusztus 1-jei változását követően a főváros azzal kereste meg az V. kerületet, hogy az a terveket vegye át. Ezek átvételére azért nem került sor, mivel az V. kerületi elképzelések olyan mértékű átdolgozást igényelnének – például a zöldfelület méretének növelése tekintetében –, hogy egyszerűbbnek tűnik a tervezést elölről kezdeni.

A Széchenyi tér átépítésének terveit (melyek már Tarlós István főpolgármestersége idején is megvoltak) nagyszabású prezentáció keretében idén májusban mutatta be a főpolgármester. Ennek jelentőségét az adja, hogy a Szent István-bazilika és a Lánchíd között van egy természetes gyalogosközlekedési irány, amelyet a Széchenyi tér autós forgalma pillanatnyilag kettévág. Ezt szeretnék folytonossá tenni úgy, hogy a turisták a Lánchidat gyalog is könnyen elérjék és átsétálhassanak a Várkert Bazár felé. Az is szempont, hogy a tér jelenleg autóút által körbezárt füves közepét is bekapcsolják a gyalog elérhető célpontok közé.

A Széchenyi teret illetően ezzel közel azonos tervekről számolt be a V. kerület is, azt azonban megállapították, hogy a tér megújítása régóta húzódik. Bár a Fővárosi Közgyűlés több ízben döntött a fejlesztés időszerűségét bemutató tanulmányterv kidolgozásáról,

azonban a főváros jelenlegi vezetése 2019-től 2022 augusztus 1-jéig (a terek jogi helyzetének változásáig) sem valósított meg semmilyen fejlesztést, pedig a Széchenyi tér megújítása a Lánchíd felújításával egyidejűleg lett volna ésszerű.

Hozzátették, az V. kerület önkormányzata a terek belvárosiakhoz, belvároshoz méltó üzemeltetése, fejlesztése mellett foglal állást, amely jelenleg biztosított, nem úgy, mint a Fővárosi Önkormányzat 2019 és 2022 közötti fenntartói időszakában.

A vitatott jogállású fővárosi közterületekről szólva azt is jelezte a kerület, hogy 2014 óta a közterület-felügyeleti feladatokat és 2019 óta túlnyomórészt a terek tisztántartását a főváros helyett az V. kerület önkormányzata látta el, kétoldalú megállapodások alapján.