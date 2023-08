Kiharcolta és meg is kapta olvasójegyét az ötödikes kisfiú

A tudományos érdeklődésű kisfiúnak édesanyja már korábban felajánlotta, hogy kikéri neki a könyveket, de erről a gyerek hallani sem akart, saját jogon akart hozzájutni a keresett dokumentumokhoz. Ennek érdekében alaposan tanulmányozta a könyvtári szabályzatot, sőt még a gyermekjogi törvénnyel és az alkotmánnyal is összevetette.

A gyerekjogoknak az UNICEF tájékoztató oldalán néztem utána, illetve elvégeztem az SOS Gyermekfalvak gyermekjogi képzését

– fejtette ki Ármin lapunknak.

Fotó: OSZK Sárközi Ármin első kutatónapján

Azt is elmondta, hogy mielőtt megírta volna a levelet egyetlen alkalommal járt édesanyjával az OSZK-ban, de szakirodalmakhoz nem fért hozzá, ezért nem mentek többet.

Sok tudományos könyvet olvasok, például mesterséges intelligenciáról, matematikáról, fizikáról, de persze regényeket is. A könyveket az anyukám vásárolja, illetve az iskolám könyvtárában szoktam kutakodni

– fogalmazott a kisfiú. Ármin sokszor szembesült korábban azzal a problémával, hogy míg az általa keresett könyv általában az ország más-más pontján volt elérhető, addig a Magyarország legnagyobb tudományos gyűjteményével rendelkező intézményben az összeset fellelhetné egy helyen. Ez ösztönözte arra, hogy tagságot szerezzen az Országos Széchenyi Könyvtárban.

Meglepte a pozitív válasz

A főigazgatóhoz június 26-án írt leveléből kitűnik, hogy fiatalkora ellenére kicsit sem átlagos az érdeklődése, amibe beletartozik némileg az irodalomtudomány, a fizika, a kémia, de főként az agykutatás, a klimatológia, a történelem, a mesterséges intelligencia, a matematika és a programozás foglalkoztatja. Az ötödikes kisfiú egy ismeretterjesztő blogot is szerkeszt Factology.hu néven, ami ugyan WordPress alapú, de mivel érdekli a honlapkészítés és webfejlesztés az oldalnak vannak olyan részei, amit maga programozott bele. Az OSZK vezetőjének is részletezte, hogy informatikai területen mennyire járatos: „tudok programozni C++-ban, JavaScript-ben, HTML-ben, CSS-ben, Python-ban es Java-ban is kicsit, érdekel a logikai programozás (competitive programming) és a weboldalkészítés”. A kisfiú az Indexnek azt is elárulta, hogy hamarosan diákolimpián is szeretné megmérettetni tudását ezen a területen.

Sárközi Ármin szavaival szerette volna a főigazgatónak igazolni, hogy felelősségteljes fiatalember, ugyanis a Széchényi Olvasószolgálati Szabályzata szerint a ritkaságok védelme érdekében csak 16. év feletti jogosult olvasójegy kiváltására, az ennél fiatalabbak pedig csak rendezvényeiken vagy csoportos vezetésen tartózkodhatnak az olvasótermekben. Az ötödikes diák pedig az agykutatásról cikksorozatot készít, ami kortársai számára könnyen feldolgozható tudományos alapokon nyugvó információt szolgáltat, ehhez van szüksége olyan szakkönyvekre, amit könyvesboltokban, de antikváriumokban sem lehet megtalálni, csak a nemzeti gyűjteményben.

Mintegy két hét múlva a kisfiú meglepetésére kedvező választ kapott az OSZK vezetőjétől. „Elvégre a szabályzat mást ír. Igaz, régen módosították (szerk. 2009-ben)"‒ értékelte a kisfiú. A főigazgató, Rózsa Dávid elismerésre méltónak találta a gyerek sokoldalú tájékozottságát és ígéretet tett arra, hogy nemsokára beiratkozott olvasóik közt fogják üdvözölni.

Először történelmi szakkönyveket kért ki

A könyvtár legfiatalabb olvasója múlt héten vehette át könyvtári belépőjét személyesen az intézmény vezetőjétől.

VIP fogadtatásban volt része a kabinetfőnöktől kezdve a sajtóosztályon át a főigazgatóig, ne menjünk nyaralni, mondta, jó lesz itt a könyvtárban is. Aztán 3 órát kutatott

– számolt be az eseményről Ármin édesanyja közösségi oldalán. Kiderült, hogy ezen a napon nemcsak az OSZK legifjabb látogatója kapta meg olvasójegyét, hanem a legidősebb is, egy 94 éves ember. Megkerestük a könyvtárat bővebb tájékoztatásért, de cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz.

Ármin először Horthy Miklós emlékiratait kérte ki az olvasószolgálattól, majd további könyveket a XX. századi Magyarország történetéről, mivel blogján ebből készít újabb cikkeket. A korszak iránt pedig egy ebben az időszakban játszódó történelmi regény keltette fel figyelmét, csak épp Ármin nem az interneten böngészik további információkért, hanem a szakirodalmak között tallózik. Mint kifejtette, megbízhatóbb, részletesebb leírásokat talál az országos gyűjtemény könyveiben. Múlt héten többször is ellátogatott édesanyjával az OSZK-ba, majd a nyaralást sem hagyta ki.

Szoftvermérnök szeretne lenni a kis tudós

Arra a kérdésünkre, hogy milyen tervei vannak a jövőben 12 éves kora ellenére határozott válasszal szolgált. „Felnőttként szoftvermérnök szeretnék lenni, de emellett szeretnék más tudományos munkát is folytatni, kutatni és publikálni. Jó lenne bejutni a Harvard University-re, az MIT-ra, vagy a Cambridge University-re, de tudom, hogy ez nagyon drága és nehéz" – mondta az ELTE Radnóti Gyakorlógimnázium ötödikes tanulója, akinek szülei beszámolója szerint tudományos ambícióit tanárai is támogatják.