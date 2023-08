Orbán Viktor: Munka van

Mint mondta, a kormány döntés-előkészítő kabinetjeit vezető miniszterek áttekintették az ukrajnai háborúval és a béke mielőbbi megteremtésével kapcsolatos kérdéseket, valamint a brüsszeli szankciók okozta nehézségeket. Emellett foglalkoztak az infláció letörését és a rezsicsökkentés megvédését szolgáló kormányzati intézkedésekkel is – mondta a sajtófőnök.

Orbán Viktor viszonylag régen hallatott magáról, a Facebook-oldalán például majdnem tíz napja nem posztolt. Az X-en (vagyis az egykori Twitteren) is csak egy posztja volt azóta, kormányülésről pedig legutóbb július végén számoltak be.

A miniszterelnök egyébiránt hagyományosan augusztusban megy szabadságra is, így hamarosan ez is esedékes lesz (Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is beszélt erről még július elején).

Megjelent a Facebookon is: „Munka van”

A miniszterelnök a Facebook-oldalán posztolt erről.

Tovább dolgozunk az infláció letörésén. Célunk az egy számjegyű infláció. Megvédjük a magyar családokat!

– írta a bejegyzésben Orbán Viktor.