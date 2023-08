Másodfokú riasztást adtak ki felhőszakadás veszélye miatt Budapesten, majd visszavonták

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint ezekben a járásokban a következő órákban az intenzív záporból, zivatarból rövid idő alatt 50 millimétert meghaladó csapadék hullhat.

A meteorológiai szolgálat közölte: szinte az egész országban alkalmasak a feltételek zivatarok kialakulásához,

összességében szórványosan lehet zivatarokra számítani, ugyanakkor az ország bármely pontján megjelenhetnek.

Az erősebb zivatargócokat főként felhőszakadás kísérheti, és 25-35 milliméter, de egymást követő zivatarcellákból akár 45-50 millimétert meghaladó csapadék is lehullhat. Kisebb eséllyel átmeneti viharos, óránkénti 60-80 kilométeres széllökés, esetleg jégeső is társulhat a zivatarokhoz. Szombat estétől, késő estétől jelentősen csökken a zivatarok esélye – írta a meteorológiai szolgálat, amely már korábban is riasztást adott ki az ország különböző területeire.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt javasolja, ha valakit autóvezetés közben ér a felhőszakadás, lassítson, vagy lehetőség szerint álljon meg, amíg a heves zivatar elvonul. Ahol villámárvíz alakul ki, már bokáig érő vízfolyás is ledöntheti az embert a lábáról. Azt kérik, ha valaki bajba jutott embert, vagy leszakadt vezetéket lát, jelezze a 112-es segélyhívón.

Visszavonták, de az elsőfokú riasztás marad

Az Országos Meteorológiai Szolgálat időközben visszavonta a felhőszakadás veszélye miatt kiadott másodfokú (narancs) riasztásokat. Elsőfokú (citromsárga) riasztás az ország középső részén továbbra is érvényben van