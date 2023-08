Orbán Viktorral és parázsnak ígérkező vitákkal indul a politikai szezon

Idén augusztus 24–27. között rendezik a közéleti évadnyitóként is hivatkozott Tranzitot. A Kommentár Alapítvány által szervezett tihanyi politikai fesztiválon az elmúlt években megszokott kormánypárti–ellenzéki viták mellett Orbán Viktor miniszterelnök is megosztja gondolatait.

Csütörtökön Dömötör Csaba államtitkár köszöntőjével indul az idei Tranzit, a program érdemi része pénteken kezdődik. Aznap Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter tart előadást „Háború és béke – Gazdasági lehetőségek az orosz–ukrán konfliktus árnyékában” címmel.

Pénteken több, parázsnak ígérkező vita is lesz:

„Merre tovább, melyik úton? Vita az ország helyzetéről” felütéssel folytat eszmecserét Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester, az ellenzéki összefogás volt miniszterelnök-jelöltje.

„Veszélyek kora – válaszok korunk kihívásaira” – ez Dömötör Csaba államtitkár és Mesterházy Attila, az MSZP korábbi elnökének, miniszterelnök-jelöltjének a vitatémája.

„Globál-lokál – Új törésvonalak a politikában” – az elemzői panel résztvevői Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, valamint Somogyi Zoltán, a Political Capital társalapítója.

Pénteken a résztvevők meghallgathatják Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minisztert, valamint lesz energiaügyi beszélgetés is Hernádi Zsolt Mol elnök-vezérigazgató és Lantos Csaba energiaügyi miniszter részvételével.

Ezúttal Orbán Viktor is ott lesz a Tranziton, pénteken 17:30-tól a megafonos Bohár Dániel kérdezi a kormányfőt.

A Tranzit szombatját Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter „Kelet és nyugat között – A magyar külpolitikai mozgástér” című előadása nyitja. Ezt három vita követi:

„Európa döntés előtt – A jövő évi EP-választás tétje” – Hidvéghi Balázs kormánypárti EP-képviselő vitázik Tompos Mártonnal, a Momentum Mozgalom országgyűlési képviselőjével.

„Szép új világ – Milyen lesz a magyar jövő?” – Hollik István KDNP-s országgyűlési képviselő és a momentumos Bedő Dávid összecsapása.

„Az Erő legyen veled! Vita az emberi erőforrás-politikáról” – Rétvári Bence államtitkár és Lukács László György, a Jobbik – Konzervatívok frakcióvezetőjének témája.

Az elemzői rész ezúttal sem marad el: G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója, valamint a korábban republikonos Tóth Csaba, a Mentat Consulting alapító partnere vitázik az Európai Unióról. A XXI. Század Intézet főigazgatójával is lehet találkozni a Tranziton, Schmidt Mária Kövér László házelnökkel beszélget „a marxizmus visszanyugatosodásáról”.

Szombaton Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter „Új korszak előtt – Magyarország helye az átalakuló világgazdaságban” címmel tartandó beszélgetésen vesz részt, míg Nagy István agrárminiszter a magyar mezőgazdaság aktuális kérdéseit tárja a közönség elé. Tuzson Bence igazságügyi miniszter is ott lesz a Tranziton, „Nemzeti jogrend a brüsszeli terjeszkedés árnyékában” témában hallgathatják az érdeklődök, míg Varga Mihály pénzügyminiszter a „kéteurós dalról”, a nemzeti valuta feladásának következményeiről osztja meg gondolatait.

A DK politikusait is hívták, hiába

Hollik István kormánypárti országgyűlési képviselő, a Tranzit szervezőbizottságának tagja a hirado.hu-nak adott interjújában elárulta, a Demokratikus Koalíció tagjait is hívták, sőt, „most még azt is felajánlottuk nekik, hogy az árnyékkormányuk árnyékminiszterei leülhetnek a magyar kormány hivatalban lévő minisztereivel beszélgetni, de ők ezt is visszautasították. Sajnos a baloldal legerősebb pártja nem hajlandó a vitára, mi viszont fontosnak tartjuk az építő jellegű eszmecseréket, ezért három vita is lesz naponta az idei fesztiválon.”

Lapunk megkérdezte a Demokratikus Koalíciót, hogy miért hagyták ki Tusványost, és mondtak nemet a Tranzitra is, az alábbi választ kaptuk: „A Demokratikus Koalíció ahogy eddig, úgy a jövőben sem vesz részt fideszes pártrendezvényeken.”

