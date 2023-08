Ne hergeljenek, hanem próbáljanak olyan megoldást találni, ami mindenkinek elfogadható

Hidvéghi Balázs azzal kezdte a vitát, hogy bevándorlásügyben olyan politikai törekvés alakult ki, ami nem támogatható, veszélyes, és nem is bírja az európai emberek többségének támogatását, ez erőltetett bevándorlás, szándékosan összekeverik a menekülteknek való segítségnyújtást és a gazdasági érdekből történő, illegális bevándorlást.

A határkerítés is példa lett, többen alkalmazzák. Napirenden van a brüsszeli folyosókon, hogy ezt milyen módon lehet felvetni, illetve az uniós források használata a határvédelemre is fontos kérdés.

Tompos Márton úgy látja, az EU felismerte azt, hogy ami idáig zajlott, az nem volt helyes, ezért most készül két új megállapodás, amelynek fontos pontjai vannak: egyrészt szigorítanak, együttműködési kötelezettsége van annak, aki megpróbál betelepedni, és a kérelmek elbírálásáig egy bizonyos helyen kell maradniuk a menekülteknek.

A kormány hozzáállásával az a problémám, hogy erre azt mondják, migránsgettó. A kormány helyett felismerte az EU a problémát, próbálja megoldani, ebben akadályozza a magyar rezsim a döntéshozatalt.

A momentumos képviselő a kvóta kapcsán hangsúlyozta, kiváltható a menekültügyi eljárás elbírálása pénzügyileg vagy technikailag. Szerinte az EU olyan dolgot tett le az asztalra, ami kompatibilis azzal, amivel a magyar kormány az elmúlt években kampányolt. Arra is felhívta a figyelmet, hogy közben embercsempészeket engedtek szabadon. Tompos Márton a határkerítésről úgy fogalmazott, a választóik biztonságérzetét ez erősíti, ezért legyen határkerítés.

Nem lehetne válogatni abban, hogy kiket engedünk be. A végső döntés Brüsszelbe kerülne át, ott döntenék el, hogy Magyarországnak hány migránst kellene befogadni vagy kiváltani pénzzel, vagyis fizessünk még úgy is, hogy egy fillért nem kaptunk a külső határvédelemre

– mutatott rá a Hidvéghi Balázs, hozzátéve: a „migránsgettó” Nyugat-Európa sok városában már valóság, elképesztő szociális és közbiztonsági feszültséggel. Nem fogják megengedni, hogy Magyarországon ilyenek létesüljenek.

A kormánypárti politikus arra emlékeztetett, hogy a Momentum EP-képviselői a létező összes bevándorláspárti határozatot megszavazták az Európai Parlamentben. Hidvéghi Balázs az embercsempészek elengedéséről leszögezte, kiutasítják őket az országból, nem fognak éveken keresztül embercsempészeket eltartani Magyarországon.

„Ne hergeljenek” – „Ezt visszautasítom”

Tompos Márton szerint a kormány régóta rájátszik arra, hogy „aki más bőrszínű, attól félni kell”, Hidvéghi Balázs ezt visszautasította.

Ne hergeljenek, hanem próbáljanak olyan megoldást találni, ami mindenkinek elfogadható

– fűzte hozzá az ellenzéki politikus.

Ne vádoljuk a kormányt és a magyar embereket alaptalanul rasszizmussal. Nem lehet összekeverni a törvénysértő módon rendőrökre támadó illegális migránsokat a menekültekkel és a vendégmunkásokkal

– kontrázott a kormánypárti képviselő.

Tompos Márton az EP-választások tétjéről úgy fogalmazott, hogy uniós források vannak befagyasztva, az Erasmus-programból és a Horizontból diákok, kutatók esnek ki, „és ami még ennél is elképesztőbb, hogy Magyarország sok kérdésben egyedül marad a vétó miatt”.

Hidvéghi Balázs az EP-választásról elmondta: az a fő tét, hogy az unió vissza tud-e térni egy olyan hatékony működéshez, ami tiszteletben tartja az alapításkor lefektetett alapelveket, a nemzetek szuverenitását, a saját, érvényben lévő szabályait, vagy halad tovább egy egyre erőszakosabb politika útján, ami globális téren is gyengíti az uniót, valamint veszélybe sodorja az együttműködést.

A másik tét, hogy a Momentum eljut-e a nemzeti érdek védelmének politikájához, vagy megmarad egy nemzetrontó pozícióban, ahol folyamatosan a saját hazája ellen uszít, Magyarországról hamis állításokat terjeszt. Ez egy rossz út, nem vitatom el azt, hogy valakinek lehet liberális meggyőződése, de a nemzeti érdekből induljon ki a politika, és nem mint a szolgáló leánya, a külföldről érkező diktátumból

– szúrt oda Tompos Mártonnak Hidvéghi Balázs.

Soha nem vetemednék arra, hogy azt mondjam, a fideszes szavazók nem a nemzet részei. Ön azt mondja, hogy hiába van Orbán Viktor az Európai Tanácsban, valamint a miniszterek, képviselők nem tudják ellensúlyozni azt, amit kettő momentumos képviselő csinál. Akik megszavazták az elvonásokat a tanácsban, nem onnan tájékozódnak, hogy Donáth Annáék mit mondanak

– szólt vissza Tompos Márton.

Hidvéghi Balázs nem a Momentum szavazóiról beszélt, hanem a képviselőiről és arról a munkáról, amit a magyar érdekek érvényesítése ellen végeztek, „ennek kell véget vetni, ez önsorsrontó politika, Magyarországon soha nem is vezethet többséghez, de ez legyen az önök problémája”.

Az EP-képviselő leszögezte, Magyarország engedett a Brüsszelből érkező kéréseknek az egyetemi alapítványok, az igazságszolgáltatás, valamint a korrupcióüldözés ügyében is, de „politikai zsarolás zajlik Magyarország ellen, ebben a Momentum képviselői is részt vesznek”. Tompos Márton szerint nem zsarol az unió, hanem megelégelte azt, ami itt történik, „mi az, amiben olyan sikeresek vagyunk, hogy minket zsarolni kell?”. Hidvéghi Balázs megjegyezte, ez egy politikai jellegű zsarolás.

„Ebben a kérdésben semmiféle engedmény nem lesz”

Hidvéghi Balázs a gyermekvédelem kapcsán világossá tette:

Ebben a kérdésben semmiféle engedmény nem lesz. Van néhány vörös vonal, ilyen a gyermekvédelem is. Ez annak az eredményeképpen került a politikai palettára, hogy az elmúlt években megerősödött a nyugati világban egy rendkívül agresszív támadás a hagyományos értékrend ellen.

Az EP-képviselő úgy vélekedett, hogy diktatúraszerűen rákényszerítik egy szűk kör életmódját mindenkire, és aki ezt megkérdőjelezi, azt a legdurvább támadások érik, „ennek az Európai Parlament kiemelt helyszíne, a momentumos képviselők ebben aktív részesek”.

Tompos Márton azzal kontrázott, hogy

az EU-nak nem ez a problémája. Az EU-nak az a problémája, hogy sok év után megértette a magyar rendszert, aminek az az alaptétele, hogy a kormány, az egész államapparátus arra fókuszál, hogy a mostani rezsim hatalomban maradjon.

A momentumos politikus úgy látja, ennek három alapja van: a kommunikáció, a pénz és a miniszterelnök ambíciói, „erre van beállítva a magyar állam, ebből következik, hogy rengeteg pénzt elloptak, ebből van elege az Európai Uniónak”.

„Az orosz katonák takarodjanak ki Ukrajnából”

Hidvéghi Balázs szerint az Európai Unió meg akar felelni az amerikai geopolitikai érdeknek az orosz–ukrán háború ügyében. A háború kérdésében az álláspontjuk változatlan, elítélik az agressziót, segítenek a menekülteknek, és elutasítják a hergelést, az eszkalációt.

Tompos Márton a háborúról úgy fogalmazott, van egy olyan tervük, „ami tényleg egy nap alatt békét hozna: az orosz katonák takarodjanak ki Ukrajnából”. Hidvéghi Balázs szerint „ha ilyen egyszerű lenne a világ, akkor ez megtörténne, de nem így működik a nemzetközi politika”.

Csütörtökön a Balaton partján, Tihanyban kezdődött a politikai évadnyitó Tranzit Fesztivál. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester vitájáról itt számoltunk be. Összecsapott Dömötör Csaba államtitkár, valamint Mesterházy Attila, az MSZP korábbi miniszterelnök-jelöltje is. A közönség péntek este Orbán Viktor miniszterelnök és a megafontos Bohár Dániel beszélgetését is meghallgathatta. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt is elárulta, hogy mit mondott neki Orbán Viktor, amikor felkérte tárcavezetőnek.

(Borítókép: Tompos Márton és Hidvéghi Balázs vitája a Tranzit Fesztiválon 2023. augusztus 26-án. Fotó: Kaszás Tamás / Index)