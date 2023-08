A Fidesz kommunikációs igazgatója metrón szellentő férfihoz hasonlította az ellenzéket

Bedő Dávid az elmúlt tizenhárom évről úgy fogalmazott, hogy

van nekünk egy kormányunk, ráadásul kétharmada van, szinte korlátlan hatalommal rendelkezik. Minden lehetősége, eszköze megvolt arra, hogy csodát teremtsen. Ehhez képest tizenhárom év után ott tartunk, hogy sereghajtók vagyunk az EU-ban, nálunk vannak a legmagasabb inflációs adatok. Negyedik negyedévben van recesszióban az ország. Csökkennek a reálbérek az országban. Olyan rossz a helyzet, hogy a miniszterelnök új szavakat kénytelen kitalálni, mint valami Wishről rendelt Kazinczy, pozitív nullát szeretne elérni.

A momentumos politikus kitért arra is, hogy átlagbér alatt keresnek a tanárok, elhagyják a szakmát, az egészségügyben is lesújtó a helyzet.

Hollik István azzal szállt be a vitába, hogy

2010-ben, amikor a polgári nemzeti oldal megkapta a kormányzás lehetőségét, Magyarországot csődbe vitte a Momentum legfőbb szövetségese, Gyurcsány Ferenc. Az volt a célunk, hogy erős, magabíró, munkaalapú országot hozzunk létre. Voltak nehezítő körülmények, de ehhez a célhoz közelebb kerültünk. Jól haladtunk, a magyar emberek büszkék lehetnek arra a teljesítményre, amit az előző tizenhárom évben elértünk.

Bedő Dávid arra világított rá, hogy a tizenháromból körülbelül tíz évet világgazdasági konjunktúrában töltöttek, ehhez képest „semmilyen felkészülés nem történt arra, hogy mi lesz akkor, ha jön a válság. Most itt van ez a válság, és a kormánynak nincs érdemi megoldása”. Az ellenzéki képviselő nem tagadja, hogy volt fejlődés 2010 óta, de óriási lehetőséget hagytak ki.

Hollik István szerint van az a baloldali érvelés, ha vannak gazdasági eredmények, azokat megpróbálják eltagadni, vagy jön az a mantra, hogy erről nem a kormány tehet, hanem a konjunktúra. A képviselő úgy látja, azért bővült Magyarország gazdasága, mert olyan gazdasági környezetet alakított ki a kormány, ami vonzóvá tette az országot a befektetőknek.

„Van tervünk arra, hogy hogyan jussunk ki a nehéz helyzetből, ezt hajtja végre a nemzeti oldal. 2010 előtt az önök szövetségesei okozták a nehéz helyzetet, Gyurcsány Ferencék tönkretették az országot, akkor felkészületlenül érte az országot a válság” – húzta alá Holllik István, hozzátéve: a mostani válságot a háború és az „elhibázott szankciók” okozták, ezért a háborút le kell zárni.

Bedő Dávid megjegyezte, „meddig fognak még a 2010 előtti időszakkal jönni? Tizenhárom éve vannak kormányon, minden létező intézményt megszálltak, amit meg tudtak”. A momentumos politikus úgy látja, az elmúlt években „kamuköltségvetéseket” nyújtottak be, nincs növekedés, és nem tudják emelni a pedagógusok bérét.

Hollik István az oktatásról elmondta: felháborítónak tartja, hogy Bedő Dávid beszél a pedagógusokról,

amikor Donáth Anna azért kiabált kint Brüsszelben, hogy ne fizessék ki a Magyarországnak járó uniós pénzeket addig, amíg az életpályatörvényt vissza nem vonják, amiben benne van, hogy emelni kell a béreket. Egészen szürreális, amit csinálnak. Politikai zsarolás van, Brüsszel visszaél a hatalmával.

Ebben a helyzetben két dolgot tehet egy magyar párt: vagy a magyar emberek oldalára áll, vagy Brüsszelére, „és önök az utóbbit tették”.

Azt állítja képviselő úr, hogy a magyar költségvetésben nincs 400 milliárd forint a pedagógusok béremelésére?

– tette fel a kérdést Bedő Dávid.

Hollik István megjegyezte, ismerik már, amikor baloldali politikusok dobják össze a költségvetést, „ha önök valójában segíteni akarnak a pedagógusokon, akkor az életpályatörvényt megszavazták volna”.

Az ellenzék, mint a metrón szellentő férfi

Bedő Dávid kifejtette, Hollik István „azt mondja, hogy Donáth Anna és Cseh Katalin azért lobbiznak, hogy az uniós pénzek ne jöjjenek haza, ezzel szemben az igazság az, hogy már hazahoztak 1,4 milliárd forintot magyar civil szervezeteknek, amire közvetlenül pályázhatnak”.

Hollik István annak örülne, „ha Donáth Anna és Cseh Katalin azért dolgozna, hogy a pedagógusok megkaphassák a béremelésüket, és a kkv-k is megkapják a forrásokat, és nem azon dolgoznának, hogy álcivil szervezetek jussanak forrásokhoz”.

A Fidesz kommunikációs igazgatója feltette azt a kérdést is, hogy honnan érkeztek az ellenzék kampányához külföldi források, és mit kértek ezért cserébe. Bedő Dávid jelezte, ezt Márki-Zay Pétertől kell megkérdezni, „mi ezekből a forrásokból nem részesültünk, nem is volt tudomásunk róluk”. Holllik István azt vetette közbe,

lehet, kicsit durva a hasonlat, de a metrón szellentő férfi jut eszembe, aki elszellentette magát, és fintorgó arccal körbenézve keresi a tettest. Pont ezt csinálják.

Csütörtökön a Balaton partján, Tihanyban kezdődött a politikai évadnyitó Tranzit Fesztivál. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester vitájáról itt számoltunk be. Összecsapott Dömötör Csaba államtitkár és Mesterházy Attila, az MSZP korábbi miniszterelnök-jelöltje, ahogy Hidvéghi Balázs kormánypárti EP-képviselő és a momentumos Tompos Márton is. A közönség péntek este Orbán Viktor miniszterelnök és a megafontos Bohár Dániel beszélgetését hallgathatta. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt is elárulta, hogy mit mondott neki Orbán Viktor, amikor felkérte tárcavezetőnek.

(Borítókép: Hollik István és Bedő Dávid a Tranzit Fesztiválon 2023. augusztus 26-án. Fotó: Kaszás Tamás / Index)