Különleges természeti jelenség tűnt fel a Balaton felett

Rendkívül látványos peremfelhővel érte el a Balaton nyugati medencéjét a délnyugatra érkező zivatarlánc, a jelenségről videó is készült.

Kiadós felhőszakadás, valamint viharos széllökések kísérték a zivatart, jégesőről viszont még nem érkezett jelentés az ország egyetlen pontjáról sem – írta kedd este 7 óra körül az Időkép.

A peremfelhő akkor alakul ki a zivatarokban vagy azok közvetlen környezetében, amikor a cellákból kifutó és előrenyomuló kifutószélfront (gust front) a viszonylag meleg, nedves levegőt felfelé kényszeríti – írja a szupercella.hu.

Mint arról korábban írtunk, augusztus 29-én délután hevesebb zivatar kialakulásának veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki néhány északkeleti járásra az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A hétfői hidegfront nemcsak felfrissülést, de új országos napi szélrekordot is hozott: az Országos Meteorológiai Szolgálat Siófok platform nevű nyílt vízi állomásán 131 kilométer/órás, orkánerejű szelet mértek.

Az Időkép beszámolója szerint ezzel új, országos szélrekord született. A korábbit még 2011-ben, a Kab-hegyen regisztrálták, az 110,9 kilométer per órás lökést jelentett.

A portál másodperces szélmérői Balatonkenesén 100 kilométer per órás, Kolontáron 95 kilométer per órás lökést is mértek ugyanebben az időszakban.

