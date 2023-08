Orbán Viktor Putyin leváltásáról és szövetségükről: Ez egy vicc!

„Tudja, sajnos nem én vagyok a liberálisok kedvenc politikusa. De senki sem lehet tökéletes. A fő hasadás a két oldal között antropológiai. Vannak, akik azt gondolják, hogy ők, az ő egójuk a legfontosabb. Míg mások, köztük én is, azt gondolják, hogy vannak dolgok, amik fontosabban nálam, az egómnál. Az Isten, a haza, a család. A liberalizmus eredetileg szabadságot jelentett. Jelenleg Európában azonban a liberálisok a szabadság ellenségei. Mi az Egyesült Államok szövetségesei vagyunk, de rosszabbul bánnak velünk, mint az oroszokkal” − mondta el az idén tavasszal a Fox Newstól távozó Tucker Carlsonnak adott interjújában Orbán Viktor.

Orbán Viktor úgy véli, sokak szerint az Egyesült Államok a hidegháború miatt jobban ismeri az oroszokat. „Ez nem így van. Minket kell kérdezni. Washington soha nem állt orosz megszállás alatt” – vélekedett.

A magyar miniszterelnök arra a kérdésre, hogy igaz-e az amerikai médiának az a látásmódja, mely szerint Ukrajna győzelemre áll a háborúban, úgy válaszolt, hogy ez nem csupán félreértés, hanem konkrét hazugság. Elmondása szerint mindenki, aki benne van a politikában, és megérti az összefüggéseket és az adatokat, láthatja ezt.

Orbán kifejtette, hogy az ukránok naponta tömegével halnak meg, és teljes szívével együtt érez velük, az oroszok azonban sokkal többen vannak. Ami pedig végül számítani fog, az a létszámfölény.

A miniszterelnök szerint nehéz az oroszokat megérteni, különösen ha valakit egy óceán választ el tőlük. A nyugati politika középpontjában a szabadság áll. Oroszországban azonban a prioritás a hatalmas ország egyben tartása. Szerinte ebből fakad az, hogy ott sokkal nagyobb mértékben érvényesül a katonai mentalitás és sokkal lényegesebbek a geopolitikai szempontok.

„Ukrajna nem tudja megnyerni ezt a háborút, mert minél több hadianyagot adunk át, az oroszok annál többet fognak gyártani” – vélekedett Orbán Viktor. Azt is kiemelte, hogy attól kell tartani, hogy ha Putyin kikerül a hatalomból, nem lehet tudni, hogy a nukleáris arzenál feletti irányítás kihez fog kerülni. Egy interregnum a lehető legrosszabb opció – tette hozzá. Amerika messze van, Oroszország és Ukrajna viszont mellettünk. Ez a lényege a magyar hozzáállásnak – vélekedett.

Meg kell értenünk, hogy nem tudjuk őket a jelenlegi módszerrel legyőzni. Lehetetlen. Nem fogják meggyilkolni a vezetőjüket. Sosem fogják feladni. Egyben fogják tartani az országot és meg fogják védeni

– fogalmazott Orbán Viktor. Szerinte ha Putyin kiiktatása a cél, az egy nagy hiba. Kiemelte ugyanakkor, hogy sok magyar is meghal a háborúban, ezt senki nem tudja.

De van egy jelentős, egy erős, több mint 150 ezer fős kisebbségünk Ukrajna területén, egy olyan területen, mely korábban Magyarországhoz tartozott. Tehát egy történelmi kisebbség, egy közösség él ott. Ők az ukrán állam részét képezik, most őket behívják és meghalnak. Ukrajnáért harcolnak, magyar katonák halnak meg Ukrajnáért ukrán állampolgárokként. Tehát mi, úgy értem, a magyar nemzet, mi is naponta veszítünk el életeket

– fogalmazott.

Kopogtat a III. világháború?

Arra a kérdésre, hogy hogyan lehetne kiegyenlíteni az emberhátrányt, Orbán Viktor úgy válaszolt, hogy abban a pillanatban, ahogy nyugati ország katonái ukrán földre lépnek, azonnal megkezdődik a harmadik világháború.

A harmadik világháború itt kopogtat az ajtónkon.

„Éppen ezért rendkívül veszélyes a pillanat, amelyben élünk. És mindig ezt üzenem Amerikának is, például a NATO- csúcstalálkozón: legyenek óvatosak!” − mondta a magyar miniszterelnök. Ezt elmondta a NATO-csúcson is a világ vezetőinek, de mivel ők nagyobb országok élén állnak, úgy gondolják, hogy okosabbak is − fogalmazott.

Velünk nem lehet megcsinálni azt, amit a németekkel

Tucker Carlson úgy véli, hogy nyilvánvaló, hogy a Biden-adminisztráció robbantotta vagy robbantatta fel az Északi Áramlat 2 vezetéket. A kérdésre, hogy Németország ezt hogyan tűrhette el, Orbán úgy válaszolt: „Először arról volt szó, hogy ez egy terrortámadás. De Európában nem mondták ki soha, hogy terrortámadás volt. Csak hogy »valami« volt. Ez a szuverenitás hiányának jele, de ez legyen a németek problémája. Mi a szerb elnökkel együtt azonnal megmondtuk, hogy ha a déli vezetékkel bármi is történne, akkor azt háborús oknak vagy terrorista támadásnak tekintenénk, és azonnal reagálnánk.

A németekkel ezt meg lehet csinálni, velünk azonban nem

– hangsúlyozta.

Arra a kérdésre, hogyan kéne véget vetni a háborúnak, a miniszterelnök azt válaszolta, hogy békére van szükség, ezért

azonnal vissza kell hívni Trumpot. Ez az egyetlen kiút.

Ugyanis több évtizedre visszamenőleg ő vitte a legjobb amerikai külpolitikát. Korrekt módon bánt az oroszokkal, Észak-Koreával, még Kínával is. Orbán véleménye szerint Trump az az ember, aki meg tudja menteni a nyugati világot, sőt az egész emberiséget.

A miniszterelnök elmondta, hogy a 2008-as NATO-csúcstalálkozón merült fel elsőként Ukrajna csatlakozásának lehetősége. Akkor Oroszország nem volt elég erős, hogy ezt megakadályozhatta volna. Akkor ezt elhalasztották, majd Oroszország megerősödött. Ez azt jelenti, hogy elvesztegettük a történelmi lehetőséget.

Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy az Oroszország és Ukrajna közötti hosszú határ NATO-határrá váljon

– hangsúlyozta Orbán Viktor, aki szerint ha ez megtörténne, nukleáris háborút váltana ki.

Tehát jelenleg ez nem egy reális felvetés, ezért felejtsük el. Pont ennek az ellenkezőjét kellene mondanunk. Meg kellene állapodnunk az oroszokkal az új biztonsági architektúrát illetően, hogy biztonságot és szuverenitást biztosítsunk Ukrajnának, de nem NATO-tagságot

– fogalmazott.

Arra a kérdésre, hogy ha rajta múlna, hogyan oldaná meg a kérdést, azt a választ adta, hogy „a kulcs az önök kezében van”. Ha az Egyesült Államok békét akar, másnap már béke van. Ugyanis a szerencsétlen ukránoknak önmagukban nincs esélyük − fogalmazott.

Mindenki tudja, hogy egy vicc, hogy ő Putyin bábja

Tucker Carlson egyik kérdésében kifejtette azt a saját véleményét, amely szerint a magyar médiarendszer sokkal szabadabb és sokszínűbb, mint az amerikai. Az amerikai média pedig Orbán Viktort fasisztának bélyegzi, amit az adminisztráció is elhisz.

Orbán Viktor a kérdésre, hogy nem tart-e attól, hogy az amerikai vezetés elsöpri őt, úgy válaszolt, hogy „a szituáció veszélyes”. Amennyiben valakit az amerikai kormányzat ellenségesnek ítél meg, az veszélyes a nemzetközi politikában. Ez azonban nem Amerika hangja. Ez az amerikai adminisztráció hangja. Az előző elnök, Donald Trump ugyanis véleménye szerint teljes szívéből szerette Magyarországot – vélekedett a magyar miniszterelnök.

A riporter állítása szerint az amerikai adófizetők pénzét fordították arra, hogy a legutóbbi magyar választásokon megdöntsék Orbán Viktort. Attól azonban a miniszterelnök nem tart, hogy az Egyesült Államok gazdaságilag kárt tudna okozni Magyarországnak. Véleménye szerint tíz éve talán még ez lett volna a helyzet, ma azonban már „elég erősek vagyunk”.

Orbán azt is elmondta, hogy közös történelmünkből kifolyólag, ha Magyarországon bárkit megállítanának az utcán, és megkérdeznék, hogy lehetséges-e, hogy a magyar miniszterelnök Putyin bábja, úgy válaszolna: Ez egy vicc. Ugyanígy reagált arra a felvetésre is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt leválthatják.

Az ilyen jellegű vádakat nem veszem komolyan. Persze megpróbálok racionális kapcsolatot fenntartani az oroszokkal, különösen a gazdaság és az energia terén. Az én személyes meglátásom szerint anélkül, hogy bevonnánk az oroszokat Európa biztonsági architektúrájába, nem tudunk biztonságos életet garantálni Európa állampolgárai számára. De sajnos most minden szembemegy ezzel

– fogalmazott Orbán Viktor.

(Borítókép: Orbán Viktor 2020. február 10-én. Fotó: Sean Gallup / Getty Images)