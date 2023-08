Több ápoló is felmondott a poloskahelyzet miatt, leváltották az igazgatót

Az Index információi szerint közös megegyezéssel ugyan, de elküldték az intézmény éléről Takácsné Hargitai Beátát, a Rábaparti Integrált Szociális Intézmény Vas Vármegye vezetőjét, miután rövid időn belül több ápoló is felmondott, az ápoltak körében pedig kijárási korlátozást is be kellett vezetni az egyre súlyosbodó poloskahelyzet miatt.