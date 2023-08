Néhány hete futótűzként terjedt el a sajtóban a hír, miszerint hamarosan bezár az Átrium Színház. Ez ebben a formában azonban nem teljesen igaz, valójában ugyanis a színházat az elmúlt években üzemeltető csapat, a Kultúrbrigád döntött úgy, hogy a mostani lesz az utolsó évaduk az Átriumban.

A Kultúrbrigád 2017 óta üzemeltette a színházat, ahol számos sikeres produkciót állítottak színpadra az elmúlt évek során, ennek ellenére folyamatos anyagi problémákkal küzdöttek. Tavaly nyáron egy felhívást is közzétettek, amelynek köszönhetően sikerült annyi pénzt összegyűjteniük, hogy folytatni tudták a munkát, mostanra azonban belefáradtak az állandó szélmalomharcba.

Zsedényi Balázs, az Átrium Színház produkciós menedzsere az Index Konkrétan című műsorában azt mondta, egy átlagos, hasonló méretű kőszínház évente 500-800 millió forint jegybevételen felüli állami támogatással számolhat, ezzel szemben ők semmilyen ilyen jellegű pluszforrásból nem részesülhetnek, ezért döntöttek amellett, hogy az évad végével befejezik.

Zsedényi szerint egy Átriumhoz hasonló magánszínház nyilván ennél kevesebből is tud stabilan tervezni egy évre előre, de az az egyszeri százmilliós összeg, amelyet tavaly sikerült összegyűjteni a színház fennmaradására, az még mindig csupán a fele annak, amennyire szükségük lenne.

Az Átrium produkciós menedzsere reagált azokra a kritikákra is, amelyek szerint ők egy ellenzéki, politizáló színházat üzemeltettek az elmúlt években. Zsedényi ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy ezeket a címkéket nem ők aggatták magukra, a szándékuk az volt, hogy jó, de kritikus színházat csináljanak, és a jövőben is azt szeretnének csinálni.

Leszögezte továbbá azt is, abban, hogy Alföldi Róbert számára gyakorlatilag otthont biztosítottak azután, hogy leváltották a Nemzeti Színház éléről, semmifajta politikai szempont nem játszott szerepet, szakmai alapon döntöttek róla. Zsedényi szerint Magyarországon négy-öt olyan színész van, akit ha kiír az ember a színlapra, arra bejön az a pár ezer ember, akinek köszönhetően egy előadás sikeres tud lenni. Ahhoz azonban, hogy sokáig repertoáron is tudjon maradni egy produkció, nem elég húzónevekkel megtölteni, jó előadást is kell csinálni, Alföldi pedig szerinte azt csinált náluk.

Lehet, hogy egy-egy előadás megtalálja majd máshol a helyét, de annak az Átriumnak, amit mi csináltunk, annak vége

– jelentette ki Zsedényi Balázs.

Az Átrium épületének tulajdonosai egyébként azt közölték, hogy terveik szerint a jövőben is kulturális teret üzemeltetnének a színház helyén.

(Borítókép: Zsedényi Balázs. Fotó: Zöld Fanni / Index)