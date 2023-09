Rétvári Bence meghívta Vadai Ágnest a csepeli gimnázium kápolnájába

Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője arról kérdezte Pintér Sándor belügyminisztert, hogy a csütörtökön átadott felújított és kibővített csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban „hogyan lehet vallási, világnézeti információkat tárgyilagosan és sokoldalúan közvetíteni, ha ott csak kápolna és imaterem kerül kialakításra?”

A képviselő arról is érdeklődött, hogy esetleg egyházi fenntartású iskolává kívánják-e alakítani az intézményt. A válaszokat Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára írásban adta meg. Az államtitkár rögtön egy kérdéssel indított:

Miért zavarja Önt egy kápolna? Miközben a toleranciát hirdeti, miért nem bírja elviselni a vallásos embereket?

Rétvári ezt követően felsorolta, hogy a Jedlik Ányos Gimnázium egy épületrésszel bővült, amelyben 11 új szaktanterem egészíti ki a főépületben meglévő és felújított 34 tantermet. Továbbá az új épületszárnyban egy 160 fős színház- és előadóterem is helyet kap, valamint egy sportcsarnok is. Hozzátette, hogy az intézményben egy új könyvtárat, múzeumot, levéltárat és egy aulát is kialakítottak.

Az államtitkár ezt követően kifejtette, hogy a hitoktatási törvény értelmében beiratkozáskor a szülő a hit- és erkölcstanoktatással összefüggő adatkezeléshez történő önkéntes írásbeli hozzájárulással egyidejűleg írásban nyilatkozhat az iskolának arról, hogy

valamely, a hit- és erkölcstanoktatás megszervezését vállaló bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye által szervezett hit- és erkölcstanoktatás, vagy

az etikai oktatást

igényli a gyermeke számára.

Hozzátette, hogy ezekből világosan kiderül, hogy a hitoktatás fakultatív, a szülő saját, illetve családja világnézeti meggyőződése alapján nyilatkozik arról, hogy gyermeke etikaoktatásban vagy hitoktatásban vesz részt.

Ezt követően az államtitkár közölte, hogy a gimnáziumban található kápolna felszentelésén a Csepelen lévő összes felekezet képviselője részt vesz.

Ha egyszer betérne oda egy fél órára, készséggel elkísérem, szerintem jobb emberi viszonyban jönnénk ki onnan, mint ahogy bementünk

– írta Rétvári Bence.

Válaszát azzal zárta, hogy a kormány jelentős központi költségvetési forrást biztosított az intézmény felújítására.