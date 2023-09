A népszerűség átka

Listánk alapsorrendjét a Magyarországon máig legnépszerűbb közösségi oldal, a Facebook követőszámai alapján határoztuk meg. Ez már csak azért is jobb kiindulópont, mert a 11 pártelnök közül egyetlen kivételével ezen a felületen a legaktívabbak a politikusok, és jóval több követőt tudnak felmutatni, mint a többi platformon. Az egyetlen kivétel ez alól Toroczkai László, a Mi Hazánk vezetője, akinek már nincs hivatalos Facebook-oldala, ugyanis a cég 2019-ben egyszerűen törölte azt. A politikus emiatt pert indított, ám első fokon veszített. Emiatt más irányba is nyitnia kellett, így van olyan közösségi oldal, ahol köröket ver a mezőnyre, de erről majd később.

Szintén kiszórtuk a listáról azokat a képviselőket is, akik bár pártjuk népszerűbb arcai közé tartoznak, ám mégsem töltenek már be pártelnöki tisztséget. Így például Fekete-Győr András vagy Donáth Anna hiába rendelkezik jóval nagyobb követőtáborral a Momentumon belül, mint a jelenlegi elnök, Gelencsér Ferenc, mégsem kapott helyet a listán. Az olyan pártoknál pedig, ahol társelnökök vezetik a szervezetet, a nagyobb Facebook-követőtáborral rendelkező elnököt vettük figyelembe. Lássuk, hogy állnak most, kilenc hónappal a jövő évi önkormányzati- és EP-választások előtt a pártelnökök.

A Lájkok Ligája fordulóit minden hónap első napján olvashatja az Indexen.

Az igazi követőbirodalom

Talán kevésbé meglepő, de Orbán Viktor miniszterelnök szinte minden téren uralja a közösségi oldalakat, a vizsgált öt platformból három esetében lett első a kormányfő, ráadásul olyan számokkal, amelyeket a többiek még csak meg sem tudnak közelíteni. Ez persze több tényezőnek is köszönhető, de nem árt kiemelni a legfontosabbat: Orbán Viktor a magyar politikusok közül elsőként ismerte fel a közösségi oldalakban rejlő lehetőségeket, ennek megfelelően hivatalos politikusi oldalát is már 2010. januárjában elindította a Facebookon, amikor a platform még kevésbé volt ismert itthon. Csak összehasonlításképp, akkori legnagyobb riválisáé, a Demokratikus Koalíció elnöki posztjával bíró Gyurcsány Ferencé csak több mint egy évvel később, 2011. februárjában startolt.

Az azóta eltelt több mint egy évtizedben Orbán rendkívül aktív volt követőszerzésben, így mára kétség sem férhet első helyéhez: több mint 1,2 millió követővel rendelkezik a Facebookon.

A már említett Gyurcsány Ferenc némileg meglepő módon csak a harmadik helyen tanyázik 328 ezer követővel. A két pártelnök közé egy újonc párt, a Nép Pártján elnöke furakodott be, de tekintve, hogy személy szerint Jakab Péterről van szó, aki a 2022-es országgyűlési választások idején még a Jobbikban politizált, és ennek megfelelően rendkívül aktív volt – rendszeresen osztotta meg étkezéseit is az oldalon –, így talán már nem annyira meglepő a közel 440 ezer fős tábora. A többiek jelentősen lemaradnak a dobogótól: Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Néppárt elnöke és Gyöngyösi Márton, a Jobbik vezetője tudja még átlépni a 100 ezres álomhatárt, míg Tordai Bence (Párbeszéd), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Ungár Péter (LMP) és Kovács Gergely (MKKP) jóval kisebb követőtáborral rendelkezik. Ahogy említettük: a lista utolsó helyén Toroczkai László áll, akinek nincs hivatalos Facebook-oldala a törlés óta. Ezt pedig igazán fájlalhatja, mert valószínűleg dobogón állna, hiszen a törléskor, négy évvel ezelőtt, már több mint kétszázezer követője volt. A pártból egyébként van, aki továbbra is aktívan használhatja a közösségi oldalt: Dúró Dóra elnökhelyettes például több mint 310 ezer követővel osztja meg bejegyzéseit.

Twitterből lett X

Hiába költött rá súlyos vagyont Elon Musk és hiába szerepel azóta is mindenféle botránnyal a hírekben, az X, azaz leánykori nevén a Twitter kevésbé ütötte át a magyar internetezők ingerküszöbét, mint több más közösségi oldal. Ennek megfelelően ezen a felületen nem is kommunikál minden magyar politikus. Itt is Orbán Viktor vezet, méghozzá több hosszal, hiszen a második Toroczkai László alig 27 ezer követőt tud felmutatni a kormányfő majd' 190 ezres táborával szemben. A miniszterelnök itteni üzeneteivel nem is elsősorban a magyar választókat, sokkal inkább a világpolitikát követőket célozza meg. Talán ugyanezen megfontolásból, de jelentősnek mondható követőtáborral rajtuk kívül csak Márki-Zay Péter rendelkezik, őt 15 ezren „lájkolták” már az X-en.

Instagramon is politika

A Facebook tulajdonosához, a Metához tartozó Instagramon sem férhet kétség Orbán Viktor elsőségéhez, itt is köröket ver a dobogósokra: 176 ezres táborával sem a második Gyurcsány Ferenc (46 ezer), sem pedig a harmadik Jakab Péter (31 ezer) nem versenyezhet. Bár az Instagramon is egyre több a politikai anyag, ez kevésbé népszerű platform a képviselők körében, hiszen leginkább csak képeket pörgetnek rajta a felhasználók, a pártüzeneteket már jóval kevésbé olvassák.

A fiatalok már más terep

A politikusok egyre inkább ismerik fel, hogy a Facebookról és az Instagramról mára „lepattanó” fiatal szavazókat is meg kellene szólítani, ezért azon a platformokon is egyre aktívabbak, amelyeket a legifjabb generációk részesítenek előnyben.

Ilyen például a TikTok, ahol bár a kormányfő tavaly óta fent van, igazán csak idén nyáron indította be oldalát.

Rövid idő alatt több mint 90 ezresre duzzasztotta követőszámát, de ez csak a második helyhez volt elég.

A TikTokon ugyanis Jakab Péter a legerősebb pártelnök, már több mint százezer követővel rendelkezik. Tőlük nem sokkal van lemaradva a harmadik Márki-Zay Péter (84 ezer) és a negyedik Toroczkai László (72 ezer) sem. Érdekes, de Toroczkai László szintén elég hamar felismerte a fiatalokban rejlő lehetőségeket, és ő aktívan épít is erre.

Noha a TikTokon még csak negyedik legnagyobb pártelnöki bázissal rendelkezik, a másik, fiatalok körében szintén rendkívül népszerű oldalon, a YouTube-on abszolút első. A Mi Hazánk politikusa óriási követőtábort épített ki a videómegosztó-oldalon: több mint 206 ezren iratkoztak fel az oldalára. Őt követi Márki-Zay Péter 43 ezer feliratkozóval és Orbán Viktor 33 ezerrel. Nincs sokkal lemaradva a negyedik Gyurcsány Ferenc sem, 30 ezernél többen vannak a csatornáján.

Akik nem is próbálkoznak

A pártelnökök körében egyébként ez a két oldal a legkevésbé népszerű: furcsa mód a fiatalok között amúgy népszerű Momentum-elnök, Gelencsér Ferenc egyik platformon sincs jelen, ahogyan a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot vezető Kovács Gergely sem – aki alapvetően is kevésbé aktív személyes oldalin –, de Ungár Péter sem indított TikTok-oldalt még, ahogyan Gyöngyösi Márton sem, a YouTube pedig Tordai Bence és Kunhalmi Ágnes számára sem tűnik fontos kommunikációs csatornának.

(Borítókép: Index)