A NAV életveszélyesnek minősítette a területet, de a tulajdonos képviselője lapunknak elárulta: az átépítésre még mindig engedéllyel rendelkeznek. Az is felmerült ugyanakkor, hogy eladják az egész épületet, érdeklődő több is van, de megegyezés még nem született az ügyben.

Furcsa kettősség jellemzi a Budapest szívében található II. János Pál pápa teret. Az egykori Köztársaság tér mára teljesen megújult, és jelentős részét a gondozott park foglalja el, amelyen keresztül az Erkel Színházból kilépő vendégek vághatnak át az előadások után hazafelé tartva. A képbe mindössze egy súlyos és annál is sötétebb árny rondít bele: az egykori MDP-, illetve MSZMP-, majd később MSZP-székház épülete.

A rettegett pártház ma is ott áll a megújult tér fölé magasodva, magában őrizve a modern magyar történelem egyik legsötétebb időszakának titkát. Elég, ha csak az 1956-os forradalmat idézzük fel, a pártház október 30-i ostromát, amely során több száz fővárosi rohamozta meg az épületet, amelyet végül el is foglaltak. Az épületet védők közül többeket meglincseltek, mindkét oldalon több tucat halottat követelt az összecsapás, amely máig a forradalom egyik legvitatottabb eseménye.

A pártház egykor dupla épületből állt – a 26. és a 27. házszámot is elfoglalta – ezek közül ma már csak a 26. szám alatti épület maradt fenn, a 27. szám alattit néhány éve elbontották, és parkolót alakítottak ki a helyén.

Ha valaki most sétál arra – például a színházba menet vagy jövet – arra lehet figyelmes, hogy az épület folyamatosan pusztul, a befalazott bejáratokat graffitik borítják, az emeleti ablakokban pedig már sehol sem látni üveget, ahogyan a homlokzatról is nagy darabokban hullik a vakolat. Ezek után már meg sem lepődhet azon a tényen a járókelő, hogy az épület körbe van szalagozva, a műanyag karókról lógva pedig egy különös tájékoztató olvasható.

A fóliába burkolt papírlapokon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felhívása áll, amely szerint idén augusztus 17-én élet- és balesetveszélyesnek minősítették a II. János Pál pápa tér és a Kenyérmező utcai szakaszokat.

Noha a tájékoztató kissé furcsának tűnik elsőre, mégis valódi. Az ügyben ugyanis megkerestük a NAV-ot, ahonnan mindössze egyetlen mondatos választ kaptunk. Ebben arról tájékoztatott a hatóság, hogy

végrehajtói titok miatt nem áll módjukban válaszolni a kérdésekre.

Bár több információt nem kaptunk az ügyben, nem árt ismerni azt a tényt, hogy a NAV egyébként 2018 óta általános közigazgatási végrehajtóként is eljár, erről tájékoztató is olvasható a honlapjukon. Ez azt jelenti, hogy bármely közigazgatási szerv megkeresheti a NAV-ot, és kérheti, hogy segítsen végrehajtani a meghatározott rendelkezéseket. Ebbe pedig egy életveszélyes, roskadozó épület bontása is beletartozhat.

Fotó: Szollár Zsófi / Index

Noha a volt székházra rámondható ez az állapot, mégsem kezdődött meg a bontás. Az épületet 2007-ben adta el az MSZP egy ingatlanfejlesztéssel foglalkozó cégnek, amelyből olyan sietve távoztak a szocialisták, hogy egy több tízezer egykori MSZMP-tag adatait tartalmazó mikrofilmet is hátrahagytak. Az épületet előbb luxusszállodaként, majd társasházként képzelték el, ám a pártszékház azóta ismét gazdát cserélt. Az egykori tulajdonos cég felszámolásakor, áron alul, alig több mint félmilliárd forintért jutott hozzá jelenlegi birtokosa, a Vision BP26 Kft. A szintén ingatlanokkal foglalkozó, libanoni kézben lévő kft. az elmúlt években folyamatos veszteséget termel. 2021-ben mínusz 67 millió forint, tavaly pedig mínusz 63 millió forint volt az adózott eredménye.

A Vision BP26 volt az, amely lebonttatta a 27. szám alatti épületet. A másik épületet viszont meghagyták, és komoly terveik is lettek volna vele. Ebből viszont egyelőre nem lett semmi, és beszámolójukban már évek óta úgy tüntetik fel az – ottani leírás szerint 1,1 milliárd forintot érő – ingatlant, mint amit eladásra szánnak.

Az Index megkeresésére most a tulajdonos magyarországi képviselője tiszta vizet öntött a pohárba. Nehme Fawzi lapunk kérdésére elárulta: még mindig tartják magukat az eredeti tervhez, azaz a „minőségi életstílus kedvelőinek” alakítanák át társasházzá az ingatlant, az erre vonatkozó építési engedéllyel a cég továbbra is rendelkezik.

Az utóbbi évek váratlan fejleményei, először a Covid, aztán most a háború miatti gazdasági helyzet nehézségei miatt a projekt kivitelezése eltolódott

– válaszolta Nehme Fawzi, aki hozzátette: a munkálatok kezdete a megrendelő döntésén és megegyezésén múlik, ami az idei év végéig eldől. A tulajdonos ugyanis két opcióra is nyitott, a teljes projekt eladására vagy a részben történő kivitelezésére. Ezzel kapcsolatban megtudtuk:

voltak és vannak érdeklődők a projekt megszerzésére, de végleges üzlet még nem jött létre.

A tulajdonos képviselője szerint a saroképülettel, azaz a II. János Pál pápa tér 26. szám alatti házzal kapcsolatban még az építési engedély fázisában történt egy statikai felmérés, ami azt mutatta, hogy szerkezete nagyon jó állapotban van.

„Úgy döntöttünk, hogy azt az épületet meghagyjuk, és eszerint bővítjük a projektet. Az idő elteltével és a természet hatására kisebb károk keletkeztek a homlokzaton, de folyamatos karbantartást végzünk rajta a mai napig” – magyarázta a képviselő, aki szerint a NAV tájékoztatóját „kezelik, és a munkák haladnak a mai napig”. Igaz, ottjártunkkor ennek nem láttuk nyomát.

„Az üres telket ideiglenesen egy parkolócég üzemelteti, hogy folyamatosan karban legyen tartva, tiszta és biztonságos legyen, ameddig a projekt el nem kezdődik” – tette hozzá Nehme Fawzi.

Év végéig tehát várhatóan eldől, mi lesz az épület sorsa, átépítik, vagy ismét eladják az egykori pártházat. Így vagy úgy, de lassan lezárulhat Budapest múltjának egyik sötét szakasza.

