Ez lesz Orbán Viktor legfontosabb üzenete a kötcsei pikniken

Mint megírtuk, korábban a sajtónak ifj. Lomnici Zoltán beszélt arról, hogy a kötcsei pikniken Orbán Viktor rendszerint az elkövetkező időre határozza meg a kormányzati feladatokat és a követendő politikai irányvonalat, miközben bel- és külpolitikai helyzetértékelést ad, és beszél a magyarság sorskérdéseiről.

Szerinte a beszéd legfontosabb, leginkább aktuális témája az ukrajnai háború és annak Magyarországra gyakorolt biztonsági-gazdasági hatásai lehetnek, de szó eshet a migrációról és a kontinentális energiaválságról is. Ezenfelül a szlovákiai és lengyelországi választásokról, a jövő évi magyarországi EP- és önkormányzati választásokról, továbbá az Egyesült Államok és Magyarország diplomáciai csörtéiről, illetve az uniós források helyzetéről is szót ejthet.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán osztotta meg, hogy miről beszél majd Orbán Viktor. Mint írta,

„Brüsszelt foglyul ejtette egy háborúpárti és korrupt elit, és azok az elhibázott brüsszeli döntések, amelyek az elmúlt időszakban megszülettek, nagyon komoly károkat okoznak. Európa versenyképessége is egyre romlik” – írta bejegyzésében a politikus.

Minderre az jelenti a megoldást, ha az európai parlamenti választásokon mindenhol a jobboldali pártok erősödnek meg. Úgy gondoljuk, erre van is esély. Magyarországon is a jobboldali erőknek, a Fidesz–KDNP képviselőinek kellene bizalmat kapniuk jövőre, mert így az Európai Unióban és Brüsszelben is változásokat tudnánk elérni